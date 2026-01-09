鉅亨網編譯許家華 2026-01-09 09:09

派拉蒙天空之舞 (Paramount Skydance，下稱派拉蒙) 在最新一封致華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery，下稱 WBD) (WBD-US) 的信函中表示，其有意收購的有線電視網路資產「每股價值為 0 美元」，引發市場高度關注。

派拉蒙指出，在納入預期債務與其他相關成本後，WBD 旗下有線電視網路的實際價值為零。該信函發布前一天，WBD 已是第八度拒絕派拉蒙的收購提議，轉而選擇與 Netflix 的交易方案。

派拉蒙在信中也承認，理論上 WBD 的有線資產「仍可能交易於最高約每股 0.50 美元的價值」。不過，若對 Discovery Global（WBD 有線電視網路部門）的估值愈低，派拉蒙對 WBD 提出的每股 30 美元全面收購要約，與 Netflix 提出的方案相比就顯得愈具吸引力。Netflix 的出價為每股 27.75 美元，支付方式為現金加股票，但僅涵蓋串流與影視製作資產，包括 WBD 影業、HBO 及 HBO Max，並未納入有線電視網路。

Discovery Global 的估值一直是競購戰核心。派拉蒙過去曾多次提出評估，但此次給出的判斷最為悲觀。在競標初期，派拉蒙曾公開多次提及每股 1 美元的估值；隨後於 12 月 22 日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中，又指出，依據華爾街對康卡斯特（Comcast）分拆成立的新有線電視公司 Versant 上市前估值的共識，Discovery Global 每股價值可達 1.40 美元。

派拉蒙最新分析則引用 Versant 自本週一開始交易以來的疲弱股價表現，以及 Discovery Global 可能承擔的高額負債。Versant 股價在上市初期已下跌超過四分之一，部分原因是持有康卡斯特股票的大型基金被迫出售其持股。依據 Versant 於週三的市值計算，《Business Insider》分析指出，WBD 的有線電視網路每股價值約為 1.20 美元。

市場分析師普遍將 Versant 視為 WBD 有線電視網路的可比對象，因兩者資產組成相似。Versant 擁有 CNBC、MS NOW（前身為 MSNBC），並透過 USA Network 持有現場體育賽事轉播權；Discovery Global 則旗下包括 CNN、TNT 與 TruTV 等頻道。不過，WBD 在週三致股東的信函中刻意淡化兩者的可比性，強調自家有線資產「規模與獲利能力更高，版圖橫跨多個地區，且具備強大的國際布局」。

部分分析師也支持 WBD 的立場。Lightshed Partners 媒體分析師里奇・格林菲爾德（Rich Greenfield）在一份報告中指出，將 Discovery Global 與 Versant 的估值相比「屬於錯誤等同」，認為 WBD 的有線電視資產價值明顯更高。他表示，儘管派拉蒙反覆以 Versant 為例，主張 Discovery Global 每股價值僅 1 美元甚至更低，但 WBD 董事會顯然有信心，透過策略性檢討流程，能創造至少高出 4 至 5 倍、甚至更多的價值。