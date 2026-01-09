鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-09 06:28

英特爾 (INTC-US) 週四重挫超 3%，但盤後股價反升約 2%，主因川普在社群平台 Truth Social 發文稱讚英特爾及其執行長陳立武，並強調政府對該公司的投資「非常成功」。

英特爾盤後反彈 川普點讚陳立武 直言美國投資「非常成功」 (圖：REUTERS/TPG)

美國政府於去年 8 月透過 89 億美元投資取得英特爾 10% 股權，資金來源包含尚未撥付的《晶片法案》(CHIPS Act) 補助，以及與半導體製造相關的政府獎助。

‌



川普在 Truth Social 發文寫道：「我剛結束一場很棒的會議，對象是非常成功的英特爾執行長陳立武。」他並表示：「英特爾剛推出第一款小於 2 奈米 (SUB 2 NANOMETER) 的 CPU 處理器，這款產品是在美國境內完成設計、製造與封裝。」

川普寫道：「美國政府很自豪能成為英特爾的股東，且透過我們在美國的持股部位，已在短短四個月內替美國人民賺進數百億美元。我們做了一筆很棒的交易，英特爾也是。我們國家決心把最先進的晶片製造帶回美國，而這正是正在發生的事！」

川普發文後，英特爾股價在盤後交易走高。報導稱，自川普政府宣布投資以來，英特爾股價累計大漲 75%，使得政府持股市值升至逾 180 億美元；美國政府目前也成為英特爾最大股東。

陳立武於去年 3 月出任英特爾執行長，接替季辛格 (Pat Gelsinger)。在他上任之際，英特爾於 PC 與伺服器處理器市場面臨競爭加劇，市占持續受到 AMD、輝達及採用高能效 Arm 架構的晶片供應商分食；不過，英特爾仍是 PC 與伺服器處理器的重要供應商之一。

川普去年 8 月曾要求陳立武下台，理由是其「存在利益衝突」。相關爭議起於共和黨參議員 Tom Cotton 質疑陳立武與中國的關聯；路透社 4 月報導稱，陳立武曾投資逾 600 家中國科技公司，包括中國人民解放軍的承包商和供應商。

此外，英特爾去年夏季裁撤數千名員工，陳立武也推動調整擴產策略，縮減在美國與歐洲的部分晶片產能擴張計畫；公司位於俄亥俄州的新廠預計將於 2030 或 2031 年投產。

英特爾本月 6 日於 CES 上正式發表新一代客戶端 Intel® Core™ Ultra 系列 3 處理器，這是首款採用 Intel 18A 製程打造的 AI PC 平台，並於美國設計與製造。