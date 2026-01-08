鉅亨網編譯羅昀玫
美國能源部長萊特週三 (7 日) 表示，美方需要無限期掌控委內瑞拉的石油銷售與相關收入，以穩定當地經濟並重建其長期受損的石油產業。此一立場凸顯原油在美國總統川普委內瑞拉政策中的核心角色，也反映華府試圖透過能源槓桿推動當地結構性轉變。
萊特週三在邁阿密出席高盛能源、清潔科技與公用事業大會時指出，美國必須保有對委內瑞拉石油銷售的控制權，才能促成必要的改革。
他說，相關收入將優先用於穩定委內瑞拉經濟，並在中長期內，償還艾克森美孚 (XOM-US)與康菲石油 (COP-US)在近 20 年前資產遭 (委國) 國有化時所蒙受的損失。
根據美方規劃，美國將先行將委內瑞拉既有的原油庫存推向市場，之後再出售持續生產的未來產量，並供應給具備處理該類原油能力的美國煉油廠。相關銷售所得將存入由美國政府掌控的帳戶。
美國能源部表示，相關交易已經啟動，並已與全球主要大宗商品行銷商及金融機構合作，負責執行與資金安排。
華府本週也宣布，已與委國政府達成協議，初期將把最多價值 20 億美元的委內瑞拉原油出口至美國。
外界解讀，此舉顯示委內瑞拉臨時政府正回應川普要求，對美國石油公司開放產業，否則可能面臨進一步軍事與政治壓力。
川普已公開表示，希望美國與民間企業能全面進入委內瑞拉的石油體系。
萊特強調，讓石油重新流通不僅有利於美國經濟與全球能源市場，也將為委內瑞拉人民帶來實質助益。委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 則表示，正持續與美國就石油銷售進行協商，並強調若美方希望採購委內瑞拉原油，必須依照國際市場價格交易。
在市場反應方面，美國多家煉油商股價走揚，包括馬拉松石油 (MPC-US)、菲利普斯 66 (PSX-US) 與瓦萊羅能源 (VLO-US)。分析人士指出，隨著委內瑞拉原油有望穩定流向美國，相關煉油產業被視為潛在受惠者。
