美國能源部長萊特週三 (7 日) 表示，美方需要無限期掌控委內瑞拉的石油銷售與相關收入，以穩定當地經濟並重建其長期受損的石油產業。此一立場凸顯原油在美國總統川普委內瑞拉政策中的核心角色，也反映華府試圖透過能源槓桿推動當地結構性轉變。

萊特週三在邁阿密出席高盛能源、清潔科技與公用事業大會時指出，美國必須保有對委內瑞拉石油銷售的控制權，才能促成必要的改革。

根據美方規劃，美國將先行將委內瑞拉既有的原油庫存推向市場，之後再出售持續生產的未來產量，並供應給具備處理該類原油能力的美國煉油廠。相關銷售所得將存入由美國政府掌控的帳戶。

美國能源部表示，相關交易已經啟動，並已與全球主要大宗商品行銷商及金融機構合作，負責執行與資金安排。

華府本週也宣布，已與委國政府達成協議，初期將把最多價值 20 億美元的委內瑞拉原油出口至美國。

外界解讀，此舉顯示委內瑞拉臨時政府正回應川普要求，對美國石油公司開放產業，否則可能面臨進一步軍事與政治壓力。

川普已公開表示，希望美國與民間企業能全面進入委內瑞拉的石油體系。