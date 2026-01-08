鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-08 07:58

蘋果週三 (7 日) 正式確認，摩根大通將成為 Apple Card 的新發卡銀行，取代原本的高盛，相關交接作業預計將在「約 24 個月內」完成。

蘋果是在稍早《華爾街日報》報導後，透過新聞稿正式對外公布此消息。

‌



蘋果提到，在過渡期間，Apple Card 用戶可照常使用信用卡和蘋果儲蓄帳戶 (Apple Savings)，Mastercard 也仍將是付款網路，服務不會受到影響。

蘋果 Apple Pay 與 Apple Wallet 副總裁 Jennifer Bailey 稱，Apple Card 透過創新工具，已改變消費者的信用卡使用體驗，協助用戶做出更健康的財務決策。

她指出，摩根大通同樣重視創新，並致力於提供能改善消費者生活的產品與服務，雙方期待攜手合作，持續為 Apple Card 用戶提供一流體驗與優質的客戶服務。

未來，Apple Card 的帳戶餘額將轉移至摩根大通，並且隨著交接日期接近，將向所有 Apple Card 用戶提供更多轉換細節。

至於蘋果儲蓄帳戶的轉換方式，蘋果目前尚未提供進一步細節；不過先前有報導指出，用戶將可選擇留在高盛，或轉移至由摩根大通承接的帳戶。

高盛 (GS-US) 於 2019 年與蘋果 (AAPL-US) 合作推出 Apple Card，但這項合作很快就成為高盛的負擔。Apple Card 上線後不久，高盛便出現虧損，並開始全面退出消費型信用卡業務