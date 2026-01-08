鉅亨網編譯許家華 2026-01-08 10:09

多位知情人士透露，相關談判正值華盛頓與加拉加斯在供應最多 5,000 萬桶委內瑞拉原油給美國的協商出現進展之際，美國總統川普也正鼓勵美國石油公司投資委內瑞拉能源產業。

‌



雪佛龍目前是唯一直面在委內瑞拉持續營運的美國大型石油公司，其依賴美國政府核發的特殊授權，得以在制裁框架下豁免相關限制並持續出口原油。知情人士指出，在制裁收緊後，雪佛龍於 2025 年的原油出口量由先前每日約 25 萬桶降至約 10 萬桶，若此次談判成功擴大營運許可，出口量可望回升，甚至重新向非美國買家供應原油。

美國政府同時也試圖促成其他美國企業參與委內瑞拉原油出口計畫。知情產業人士透露，潛在參與者包括過去曾向委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 購油的煉油商 Valero Energy，以及約 20 年前在當地資產遭到徵收的埃克森美孚與康菲石油，顯示華府正評估重新整合美國能源企業在該國的角色。

相關消息傳出後，雪佛龍股價在盤後交易中上漲 0.7%。其他能源股同步走揚，Valero 上漲 0.6%，埃克森美孚上漲 0.2%，康菲石油上漲 0.4%，反映市場對於美國可能放寬能源出口限制與企業營運空間的正面期待。

目前，美國與委內瑞拉的能源談判亦涵蓋一項原油供應安排，內容可能允許委內瑞拉向美國供應最多 5,000 萬桶原油，並由美方對相關收益進行監管與運用。委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 也對外表示，雙方談判正以商業、合法與透明的方式推進。