鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-08 07:37

《華爾街日報》引述知情人士透露，摩根大通 (小摩) 將接手高盛經營的蘋果信用卡業務，這項交易歷時一年多談判，最快可望於近期正式宣布。

WSJ：小摩將接手高盛經營的蘋果信用卡業務 (圖：翻攝appleinsider)

作為美國最大的銀行，摩根大通將成為 Apple Card 計畫的新發卡行。Apple Card 是美國最大的聯名信用卡項目之一，未清償餘額約 200 億美元。此舉不僅進一步鞏固摩根大通在信用卡市場的主導地位，也象徵高盛消費金融策略失利的最終篇章。

交易完成後，兩家美國最具影響力的企業關係將更加緊密。

隨著支付行為傾向透過手機、智慧手錶與其他裝置進行，摩根大通將取得一批忠誠的蘋果用戶，得以向其推銷更多金融產品；而蘋果則可藉助一家擁有龐大消費金融版圖的銀行夥伴，協助銷售與融資更多裝置。

知情人士透露，高盛預計將以超過 10 億美元的折價，出售約 200 億美元的信用卡未清償餘額。

一般而言，多數聯名信用卡計畫的餘額交易通常可溢價出售，溢價幅度最高可達 8%，在最強勢的計畫中甚至可能達到兩位數百分比。折價出售相當罕見，通常僅出現在問題較嚴重的案例。

此次出現折價，反映該信用卡計畫對次級借款人的曝險偏高，加上違約率高於同業平均水準，使未清償餘額存在潛在重大虧損風險。這些疑慮拖慢了交易談判進度，也讓摩根大通及其他評估接手的銀行態度趨於保留。《華爾街日報》先前曾報導，相關風險是談判延宕的重要原因之一。

根據知情人士說法，摩根大通將為新舊持卡人發行蘋果信用卡。與多數信用卡交易一樣，從高盛移轉業務將需要一段時間完成。

此外，摩根大通計畫推出新的蘋果儲蓄帳戶。目前在高盛開設蘋果儲蓄帳戶的客戶，將可自行決定是否繼續留在高盛，或改為在摩根大通開戶。

蘋果與高盛於 2019 年高調推出蘋果信用卡，象徵高盛進軍主流消費金融市場、試圖擺脫僅專注華爾街業務的企圖。然而，隨著虧損擴大與監管調查展開，高盛在 2022 年底態度急轉，開始緩慢且代價高昂地退出消費金融業務。

自 2020 年初以來，高盛在多項消費金融業務上，稅前累計虧損已超過 70 億美元。該行先後以重大虧損出售專業放貸機構 GreenSky，以及通用汽車的信用卡計畫。

為替蘋果信用卡尋找新發卡行的行動，高盛已進行超過兩年。