安謀成立實體AI部門 加入科技與車廠競逐機器人浪潮

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-08 08:30

據《路透》報導，晶片技術公司安謀控股 (Arm Holdings)(ARM-US) 在 CES 電子展期間表示，公司已進行組織重整，並成立一個實體 AI(Physical AI) 新部門，以擴大其在機器人市場的布局。今年 CES 年度主題之一正是機器人。

安謀成立實體AI部門擴大其在機器人市場的布局(圖：Shutterstock)

安謀成立專注於機器人的部門，正值人形機器人相關的發布與活動密集登場。在拉斯維加斯這場規模龐大的展覽上，大大小小的公司展示了各式機器人，能協助建造車輛、清潔廁所，甚至發牌打撲克牌——只是動作相當緩慢。

‌



安謀進行重整後，未來將以三大主軸營運：雲端與 AI、邊緣運算 (涵蓋行動裝置與 PC 產品)，以及實體 AI，其中將納入其汽車業務。

機器人與汽車是實體 AI 的核心，兩者共享大量既有的感測技術與其他硬體。包括特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 在內的車廠，正打造機器人以自動化倉儲與工廠作業。

總部位於英國的安謀本身不生產晶片，而是提供基礎技術，驅動全球多數智慧型手機，以及愈來愈多的裝置，如筆電與資料中心晶片。其商業模式為收取授權費，並在設計被採用時收取權利金。

公司擴大聚焦「實體 AI」是其成長策略的一環。自執行長 Rene Haas 約四年前接任以來，安謀已發展出提高最新技術定價的方式，並考慮推出自家完整晶片設計。

高層看好機器人市場的長期成長潛力。新成立部門的負責人 Drew Henry 表示，實體 AI 解決方案可「從根本上提升勞動力、釋放更多時間」，並可能對國內生產毛額 (GDP) 產生顯著影響。安盟行銷長 Ami Badani 指出，該部門將增聘專責機器人的員工。

Badani 表示，將汽車與機器人合併為單一部門，是因為客戶在電力限制、安全性與可靠性等需求相近，且已有多家車廠跨足人形機器人。

談及客戶時，Henry 表示，「我們與所有人合作。」安謀架構的晶片被全球數十家車廠採用，也被包括現代汽車 (Hyundai) 旗下 Boston Dynamics 等機器人公司使用。雙方近期發布了一款可量產的 Atlas 人形機器人，現代表示將於 2028 年起在美國工廠部署。

CES 的機器人年

今年 CES 幾乎被機器人主導。《路透》觀察到，展場中有數十家公司展示人形機器人，表演舞蹈、打乒乓球，或進行重複的分揀作業。許多機器人結合了人工智慧 (AI)，進一步提升其能力。

PwC 美國汽車產業負責人 C.J. Finn 表示，「真正的投資與進展，來自把機器與 AI 結合，以提升精確度、生產力，或改變製造方式。」

Boston Dynamics 執行長 Robert Playter 指出，目前人形機器人「有點處在炒作周期中」，但他表示，公司已「將數千台四足機器人推向市場並實際賺錢」。