〈CES 2026〉黃仁勳宣告物理AI落地 機器人時代真的來了！

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-01-06 12:00

美國拉斯維加斯登場的 CES 展會上，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度站上全球科技產業的舞台中央。身穿招牌黑色皮衣的他，用一場長達 90 分鐘的演講，向外界宣告人工智慧正式邁入全新階段──從理解語言，進化到理解物理世界。

黃仁勳宣告物理AI落地 機器人時代真的來了。(圖:REUTERS/TPG)

黃仁勳直言，AI 已走到「第二個拐點」。過去十多年，AI 的主戰場在數位世界，負責理解文字、圖片與語音；但接下來，AI 將開始「理解並改變現實世界」，真正走入工廠、倉儲、道路與城市，這正是他口中的「物理 AI（Physical AI）」時代。

‌



從軟體到現實 AI 開始理解物理世界

所謂物理 AI，並非單純讓機器變聰明，而是讓 AI 能夠理解重力、摩擦、慣性與空間限制，並在真實環境中做出即時判斷與行動。黃仁勳形容，這代表 AI 從「軟體代理人」進化為「具身智慧體」，不再只存在於螢幕中，而是能夠實際執行任務。

他指出，全球約有 1,000 萬座工廠與超過 20 萬個大型倉庫，長期仰賴人力與半自動化流程運作，而物理 AI 將徹底改變這套邏輯，成為下一波產業升級的核心動能。

為了讓物理 AI 能夠真正落地，英偉達已建構完整的技術底層，涵蓋即時物理模擬、基礎模型與全新運算架構。黃仁勳強調，未來 AI 的價值不再只取決於算力規模，而是「由場景定義」，而現實世界正是最大的應用場域。

算力全面升級 為機器人與實體 AI 鋪路

物理 AI 的關鍵，在於能否即時運算並回應現實世界的變化。為此，英偉達 端出全新一代運算平台，正式宣告以 Rubin 為核心的架構進入量產階段。

這套新架構不僅大幅提升 AI 訓練與推理效率，也明顯降低單位運算成本，讓大規模部署機器人與自動化系統成為可能。黃仁勳指出，這類運算平台將成為「實體 AI 的基礎建設」，就像過去雲端運算之於網路時代。

從資料中心到邊緣裝置，英偉達同步推進多層次算力布局，使 AI 不只存在於雲端，也能在工廠、機器人與車輛端即時運作，縮短反應時間，提升安全性與可靠度。

機器人迎來關鍵時刻 「ChatGPT 時刻」已到

在所有物理 AI 應用中，最受矚目的無疑是機器人。黃仁勳直言，機器人產業已迎來屬於自己的「ChatGPT 時刻」。

他點名，人形機器人不再只是實驗室展示品，而是具備實際商業潛力的產品。透過數位孿生與模擬訓練，機器人大量學習可在虛擬世界完成，進而快速部署到現實場域，應用於製造、物流與服務業。

黃仁勳認為，隨著成本持續下降、能力快速提升，機器人將像過去的 PC 與智慧型手機一樣，逐步走向普及，成為下一個兆元級市場。

自動駕駛再進化 AI 不只「看懂」還會「思考」

除了機器人，物理 AI 也正推動自動駕駛技術跨越關鍵門檻。英偉達在演講中指出，新一代自駕系統不再只是感知環境，而是具備推理與決策能力，能在複雜路況中即時判斷風險。

黃仁勳表示，未來的自動駕駛將採取「雙系統」設計，一方面由 AI 負責高階判斷，另一方面以規則化安全架構確保可靠性，為商業化鋪路。這類系統將成為車廠發展高階自駕的重要基礎。

生態系成形 降低門檻、加速落地

黃仁勳也多次強調，物理 AI 不會是一家公司的獨角戲，而是一場生態系戰爭。英偉達正透過開源模型、開發工具與合作夥伴，降低企業導入 AI 的技術門檻。

從製造、醫療、物流到消費電子，物理 AI 正逐步滲透各行各業。黃仁勳回顧，英偉達過去 30 年持續深耕加速運算與軟體生態，如今正把這套模式複製到實體世界，打造 AI 與現實融合的產業共同體。

AI 走出螢幕 真正改變世界

在演講尾聲，黃仁勳拋出一句總結：「科技的本質，不是炫技，而是讓生活與產業變得更好。」

從物理 AI 的正式定調，到機器人與自動駕駛的加速落地，英偉達描繪的藍圖已不再只是未來想像，而是正在發生的產業變革。當 AI 開始理解現實世界、並在其中行動，一個真正由智慧驅動的時代，正加速到來。