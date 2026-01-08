機器人外科醫生將超越人類！馬斯克Podcast八大重點：AI、能源與機器人

鉅亨網新聞中心 2026-01-08 10:33

在 2026 年 1 月 7 日，馬斯克一場長達 173 分鐘的 Podcast 播出，其內容詳談了人工智慧（AI）、能源與機器人之間的深刻關聯。該 Podcast 錄製於 2025 年 12 月底。

（圖：REUTERS/TPG）

他預測，2026 年將實現通用人工智慧（AGI），並在未來三年內，機器人外科醫生的專業能力將超越人類。

以下摘要該 Podcast 八大重點：

重點一：AGI 的實現與時間表

馬斯克強調，2026 年將是 AGI 的關鍵年份。他指出，AI 的發展正在經歷指數級的加速，並預言到 2030 年，AI 的智力總和將超越全人類。他提到，這一預測比矽谷主流預測提前了 3 至 5 年。

重點二：能源的重要性

馬斯克表示，實現 AI 的關鍵不在於算法，而在於電力。他指出，許多人低估了電力的重要性，並強調從 2025 年開始，AI 擴張的瓶頸將從缺乏晶片轉變為缺乏電力。他正在孟菲斯建設吉瓦級 AI 工廠，以解決這一問題。

重點三：機器人與醫療的未來

馬斯克預測，未來三年內，機器人外科醫生將全面超越人類。Optimus 機器人擁有不需要休息的優勢，並能通過雲端學習快速掌握各種手術技能。他指出，這將使未來普通大眾能夠獲得超過現任美國總統的醫療服務。

重點四：教育體系的變革

馬斯克認為，傳統教育體系將難以適應 AI 時代，未來的教育將重回社交屬性，並強調保持好奇心與駕馭 AI 的重要性。他的 AI 產品 Grok 將成為每個孩子的終身私人導師。

重點五：經濟形態的演變

馬斯克提出了「全民高收入」（UHI）的概念，這並非單純的貨幣再分配，而是生產力變革帶來的價格體系重構。他預測，隨著 AI 與機器人的介入，商品價格將趨近於零，未來將進入一個物資極度富足的時代。

重點六：未來的能源與經濟

馬斯克重新定義了未來的硬通貨為瓦特，強調誰能使用更多的電，誰就能走得更遠。他計劃發射大量太陽能衛星，建立太空中的太陽能收集網絡，推進可再生能源的利用。

重點七：機器人的自我複製

在德州，特斯拉正在建設一座專門生產 Optimus 的超級工廠，未來大多數的機器人將由機器人自身製造，這將使生產能力不再受限於人類工人的招聘速度。

重點八：人類的角色與未來