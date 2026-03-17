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伊朗總統證實拉里賈尼已身亡 哈米尼之後最高層級官員殞落

鉅亨網編譯羅昀玫

伊朗總統週三 (18 日) 發布最新聲明證實，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼已經身亡，享年 67 歲。這也是自伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 在戰爭首日遭擊斃後，伊朗在本輪衝突中死亡層級最高的官員之一。

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伊朗總統證實拉里賈尼已身亡 (圖：shutterstock)

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 週三證實，拉里賈尼已經身亡。


伊朗最高國家安全委員會聲明寫道，拉里賈尼在襲擊中「殉難」，其兒子與多名隨行保鏢也一同身亡。聲明稱，拉里賈尼在「為伊朗與伊斯蘭革命奮鬥一生後」，最終在為國服務的前線「光榮殉道」。

以色列國防部長卡茨週二宣稱，以軍在一次打擊行動中擊斃拉里賈尼。同時透露，另一場空襲還擊斃了伊朗「巴斯杰」(Basij) 準軍事部隊指揮官蘇雷曼尼 (Gholamreza Soleimani) 以及多名巴斯基高層。

卡茨表示，拉里賈尼與巴斯基指揮官已被「消滅」，並指這些人與伊朗最高領袖哈米尼同屬「邪惡軸心」成員。

伊朗目前已證實這兩起殺戮事件，並向其海灣阿拉伯鄰國和以色列發射了飛彈和無人機襲擊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，週二發動的「真實承諾 - 4」第 59 波行動打擊美國在卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國、巴林和伊拉克的軍事基地，中東戰局持續升溫。

拉里賈尼—伊朗權力核心的「幕後操盤者」

拉里賈尼長期被視為伊朗權力核心的「幕後操盤者」，在伊朗伊斯蘭共和國政壇具有深厚影響力。他不僅主導伊朗多項安全政策制定，也是已故最高領袖哈米尼長期信任的核心顧問，在外交、安全與核政策決策中具有舉足輕重的影響力。

拉里賈尼出身宗教世家，家族在伊朗政壇地位顯赫。1980 年代兩伊戰爭期間，他加入伊朗革命衛隊並參與軍事指揮。戰後逐步進入政治核心，先後出任文化部長、伊朗國家廣播電視台 (IRIB) 負責人，之後更兩度領導伊朗最高國家安全委員會。

2008 年至 2020 年間，拉里賈尼擔任伊朗國會議長長達 12 年，是伊朗政壇最具影響力的人物之一。2005 年至 2007 年，他也曾擔任伊朗首席核談判代表，負責與西方國家就伊朗核計畫進行談判。

在國際談判中，拉里賈尼被視為務實派人物，曾多次與歐洲與俄羅斯官員接觸，試圖在維持伊朗核能力與避免軍事衝突之間尋求平衡。他也曾參與推動伊朗與中國在 2021 年簽署為期 25 年的合作協議。

然而，拉里賈尼在國內政治上同樣爭議不小。今年 1 月伊朗爆發大規模抗議後，他被美國指控在鎮壓行動中扮演重要角色。美國財政部因此對他實施制裁，人權團體則指該次鎮壓造成數千名抗議者死亡。

美國與以色列 2 月 28 日對伊朗發動軍事打擊後，拉里賈尼曾公開指控攻擊行動意圖瓦解伊朗政權，並警告國內反對勢力不要趁機發動示威。

分析人士指出，拉里賈尼長期參與設計伊朗在國際規範邊界內發展核能力的策略，希望在不引發軍事衝突的情況下維持核計畫。

然而隨著戰爭爆發以及伊朗最高領袖哈米尼日前在空襲中身亡，伊朗權力結構正快速重組，革命衛隊勢力持續擴大，傳統政治菁英的影響力逐漸下降。拉里賈尼的身亡可能進一步加劇伊朗內部權力版圖的重新洗牌。


文章標籤

以色列伊朗拉里賈尼美國

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