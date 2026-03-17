鉅亨網編譯許家華 2026-03-18 04:54

國際油價週二 (17 日) 收盤大漲超過 3%，因伊朗對阿拉伯聯合大公國的最新攻擊加劇市場對全球供應前景的擔憂。若美國與以色列與伊朗間的衝突（目前已進入第三週）無法迅速解決，全球石油供應前景將進一步惡化。

布蘭特 (Brent) 原油收盤上漲 3.21 美元，漲幅 3.2%，至每桶 103.42 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 收盤上漲 2.71 美元，漲幅 2.9%，至每桶 96.21 美元。

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伊朗戰事未見降溫跡象。雖然油價未重現本月初逼近 120 美元的短暫高點，但伊朗對油料設施的攻擊，以及荷姆茲海峽運輸持續中斷——這條海峽是全球約 20% 原油與液化天然氣貿易的關鍵通道——使交易員擔憂長期供應受損可能導致油價高企。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 在報告中指出：「風險仍然明顯：只要一支伊朗民兵向經過油輪發射導彈或布設水雷，就可能重新引爆整個局勢。」

伊朗週二對阿拉伯聯合大公國發動攻擊後，富查伊拉港油料裝載至少部分暫停，這是四天內第三次攻擊，引發出口終端火災。富查伊拉位於阿曼灣，緊鄰荷姆茲海峽，是全球約 1% 油量的關鍵出口點。

據路透社引述兩名消息人士，海峽有效封閉迫使阿聯酋國家石油公司，即石油輸出國組織 (第三大產油國) 減產超過一半。中東原油基準價因此飆升至歷史高位，成為全球最昂貴原油，交易員將漲價歸咎於可交付供應減少。

多國盟友拒絕川普週一提出派遣軍艦護航荷姆茲海峽的要求，川普批評西方夥伴忘恩負義。德國國防部長回應稱「這不是我們的戰爭，我們沒有挑起戰端」。週二，法國總統埃馬紐埃爾 · 馬克宏表示，法國不會參與解封海峽行動，僅在敵對行為結束後，才會參與保障航行自由的聯盟。

白宮經濟顧問 Kevin Hassett 接受 CNBC 訪問時表示，油輪「已開始慢慢通過」荷姆茲海峽，並重申美國認為伊朗衝突將持續數週，而非數月。週一，Brent 原油下跌 2.8%，美國 WTI 原油下跌 5.3%，因部分船隻通過海峽暫時緩解市場擔憂。

投資銀行 Cavendish 在報告中指出，儘管短期壓力有所緩解，交易員仍預期供應中斷將十分嚴重。值得注意的是，部分通過海峽的油輪由伊朗操作。