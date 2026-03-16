鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-16 14:10

知情人士透露，中國華虹集團已開發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進晶片製造技術，這被視為北京推動科技自主化的重要里程碑。

根據《路透》報導，知情人士表示，華虹集團旗下的晶圓代工業務華力微電子（Huali Microelectronics）正在其上海工廠準備 7 奈米（nm）晶片製造工藝。

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一旦實現，華虹將成為中國第二家具備此類先進製程技術的晶片製造商。華虹目前是中國第二大的晶片製造企業。

目前，中國最大的晶圓代工廠中芯國際 (00981-HK) 仍是唯一能夠生產 7 奈米晶片的本土廠商。

此前，美國自去年以來放寬了部分技術出口管制，允許輝達 (NVDA-US) 向中國出售其性能第二強的 AI 晶片。

不過，儘管管制有所鬆動，中國政府仍鼓勵本土企業採購國產替代方案，希望逐步擺脫對外國供應商的依賴。

《路透》表示，目前尚不清楚華虹是如何取得這項先進製程能力的，其生產效率以及參與開發的主要設備供應商也無法確認。華虹研發 7 奈米晶片製程的消息此前並未被公開報導。

不過，三名消息人士表示，中國科技巨頭華為一直與華虹合作開發 7 奈米製程技術。

分析人士指出，中芯國際目前是透過荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 的浸潤式微影設備生產 7 奈米晶片，但其生產良率，也就是每片矽晶圓可產出的合格晶片數量，仍然偏低。

華虹已展開測試生產

另有消息人士指出，華力微電子在華虹第六廠進行的 7 奈米晶片研發計畫於去年啟動，並獲得多家中國本土設備供應商支援，其中包括由華為支持的半導體設備公司新凱來。

在此進展之前，華虹半導體曾於去年 12 月宣布，計畫收購華力微電子的控股權，並額外籌集 75.6 億元人民幣（約 11 億美元），用於資助該晶圓廠的技術升級與研發。

兩名消息人士透露，華力微電子目前規劃在今年年底前建立初步的 7 奈米產能，月產量約為數千片晶圓，未來再逐步擴大產能規模。

其中，一名消息人士指出，中國 GPU 設計公司壁仞科技 (06082-HK) 已使用華力微電子的 7 奈米產線進行「下線」流程，也就是將晶片設計轉化為實體原型，以便在正式量產前進行測試。

根據公司官網資料，華虹第六廠是華虹集團旗下七座晶圓廠中最先進的一座，目前主要生產採用 22 奈米與 28 奈米製程的邏輯晶片。