鉅亨網新聞中心 2026-03-16 16:20

在全球人工智慧浪潮中，一場關於頂尖人才的「搶人大戰」正進入白熱化階段。此前，兩則人事消息震動科技圈：2025 年底，年僅 27 歲的清華姚班畢業生姚順雨受聘為騰訊首席 AI 科學家；隨後，同為姚班出身的天才少年陳立杰正式加盟 OpenAI。

據陸媒報導，從 OpenAI、Google DeepMind、xAI 到中國各大頂尖 AI 企業，核心技術圖譜上都深刻標註著同一個名字——清華姚班。

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姚期智的「歸國賭注」與天才搖籃的誕生

姚班全名為「清華大學計算機科學實驗班」，由圖靈獎唯一華人得主姚期智教授於 2005 年創辦。姚期智曾執教於麻省理工、史丹佛及普林斯頓等名校，卻在人生巔峰時辭去終身教職，全職回歸清華。當時他心中只有一個目標：為中國建立世界一流計算機學科，培養能站上世界之巔的創新人才。

這場被外界視為「孤注一擲」的豪賭，在 20 年後已然塵埃落定。

95 後天才閃耀全球舞台：陳立杰與姚順雨

近期代表姚班實力的兩位核心人物，展現了截然不同的成長路徑。陳立杰曾是旁人眼中的「網癮少年」，卻因接觸編程找到天賦，16 歲保送清華，18 歲摘下國際信息學奧賽金牌，成為學界傳奇。

他在大學期間就成為首位在計算機頂會 FOCS 發表論文的中國學生，目前除了在加州大學伯克利分校任教，更在 OpenAI 負責數學推理研究。

相比之下，姚順雨則帶著一份「不務正業」的鬆弛感。他在清華期間聯合創辦了說唱社，並認為說唱中的語言操縱為其 AI 研究帶來靈感。

他在博士期間提出的「思維樹」(Tree of Thoughts) 框架與 ReAct 方法，成為全球語言智能體開發的主流技術。2025 年，這位最年輕的《麻省理工科技評論》「35 歲以下科技創新 35 人」入選者決定回國，主導騰訊 AI 架構的重構。

姚班學子不僅在學術界深耕，更主導了中國 AI 產業化的進程。在 AI 1.0 時代，由印奇、唐文斌、楊沐創辦的曠視科技成為行業標竿，儘管後來面臨商業化轉型的陣痛，印奇仍迅速轉向「AI + 車」與大模型賽道。

另一位傳奇人物「教主」樓天城，則放棄百度高薪創立 小馬智行 (Pony.ai)，堅持 L4 級自動駕駛技術，並在 2024 年帶領公司於納斯達克上市，成為「全球 Robotaxi 第一股」。此外，胡淵鳴創立的太極圖形等企業，亦展現了姚班人在圖形學等前沿領域的突破與執著。

「天才工廠」的造星密碼

姚班之所以能產生驚人的集群效應，源於其獨特的培養體系。每年僅招收 30 至 50 人，學生多來自學科競賽金牌保送生或各省高考榜首。姚期智強調，目標不是培養程式設計師，而是培養「能定義規則的人」。

其核心模式包括：

對標國際： 融合世界頂尖高校理念，課程強度大到被學生形容是「老師直接從六層講起」。

科研優先： 打破大學生只打基礎的偏見，讓大一學生即能參與世界級前沿項目。

頂級導師： 實行一對一導師制，並由多位圖靈獎得主走進課堂授課。

全球視野： 全額資助大三學生赴海外名校交換，出訪交流比例高達 200%。