美方宣布對中國等60個經濟體發起301調查 中國回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-16 09:23

美國貿易代表辦公室宣布以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對中國等 60 個經濟體發起 301 調查，中國商務部新聞發言人周一（16 日）發布答記者問。

美方宣布對中國等60個經濟體發起301調查。（圖：Shutterstock）

中國商務部新聞發言人表示，中方注意到美方在 3 月 12 日以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對中國等 60 個經濟體發起 301 調查。這是美方繼 3 月 11 日發起「產能過剩」301 調查後又一項 301 調查。

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中國商務部新聞發言人說，美方此前捏造事實，以「強迫勞動」為由對華實施一系列貿易限制措施，中方已多次表達嚴正立場。中國一貫反對強迫勞動，是國際勞工組織創始成員國之一，已批准 28 項國際勞工公約，建立了完善勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動。

中國商務部新聞發言人稱，美國迄今仍沒有批准加入《1930 年強迫勞動公約》，拒絕國際規則約束，但卻長期操弄「強迫勞動」議題。此次美方對中國及有關經濟體發起 301 調查，企圖以此建構貿易壁壘，極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型保護主義行徑。

中國商務部新聞發言人提到，世界貿易組織（WTO）專家組早已判定美國對華 301 關稅措施違反世貿組織規則，美方再次濫用 301 調查程序，將國內法凌駕於國際規則之上，是錯上加錯，嚴重破壞全球供應鏈安全穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序。