2026-01-07

中國 A 股三大指數周三 (7 日) 持續收紅，上證指數(SSEC) 連 14 日走漲，再創史上最長連漲紀錄，並持續朝 4100 點大關邁進。

〈陸股盤後〉半導體族群續揚 滬指連14日收漲 量能持續放大劍指4100點（圖：Shutterstock）

滬指周二收漲 0.05% 至 4085.77 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.06% 至 14030.56 點，創業板指收高 0.31% 至 3329.69 點，滬深兩市成交額人民幣 2 兆 8542.2 億元，較上一日增量 476.45 億元，連兩天超過 2.8 兆元。

盤面上，半導體族群持續走強，芯源微、恆坤新材漲停，北方華創跟中微公司也跟漲，記憶體股表現強勢，南大光電、恆坤新材等多股漲停；稀土永磁概念股全天活躍，彤程新材漲停；煤炭族群午後拉升，大有能源、陝西黑貓、安泰集團三股漲停。

此外，電子化學品、小金屬、旅遊酒店、保險、光刻機、可控核聚變概念等族群亦漲幅居前，國風新材本周第二度亮燈，南大光電、彤程新材、雪人集團、中國核建也漲停作收。

下跌族群方面，互聯網保險類股震蕩走低，腦機介面、貴金屬、證券股、石油與鈦白粉族群亦跌幅居前，國源科技跌超 11%，天利科技跌近 8%。

消息面上，《中國日報》周二 (6 日) 引述消息人士報導，中國政府正考慮針對性收緊中重稀土相關物項出口許可審查。報導指出，由於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊去年 4 月 4 日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。2025 年 4 月 4 日，根據《中華人民共和國出口管制法》等有關法律法規，中國商務部會同海關總署發佈關於對釤、钆、铽、鏑、镥、鈧、釔等 7 類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發佈之日起正式實施。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2164 檔股票上漲，3188 檔下跌，平盤 107 檔，另據大智慧 VIP，滬深北三市共 129 檔股票漲幅在 9% 以上，13 檔跌幅在 9% 以上。

中原證券認為，今年開年以來，支持市場走好的主要因素依然存在。人民幣資產吸引力增強，市場對年初信貸投放及後續政策抱有期待。企業獲利結構已發生積極變化，以先進位造和出海企業為代表的新經濟力量，正驅動 A 股收益率企穩回升，為市場提供較好的基本面支撐。中國貨幣政策料將延續「適度寬鬆」的立場。市場普遍預期聯準會 (Fed) 今年將延續降息周期，全球流動性環境趨於寬鬆，上證指數預計將維持小幅震蕩上行的可能性較大，建議投資人密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。

中金表示，市場風險偏好改善，春季行情有望延續。上月 A 股風險偏好改善，開啟跨年行情，風格仍偏向成長。中外流動性寬鬆週期共振，大宗商品作為利率敏感資產普遍上漲，美元弱勢與中國國內結匯共同導致人民幣升值。展望後市，行業產能週期變化、成長產業高景氣帶動 A 股上市公司業績預期改善，今年是「十五五」規劃第一年，中央經濟工作會議已就擴大內需、著力穩定房市等做出較為積極的表述，今年「兩新」補貼力道和範圍有所調整、「兩重」建設專案提前批已發佈。配置方面，當前時點仍重點關注大盤成長風格，伴隨著穩增長政策落地，較長時間維度的風格切換可能出現在 2~3 月。

申萬宏源證券也說，春季結構判斷不變，主題行情彈性更高，AI 算力鏈和順週期主要是阿爾法邏輯的機會。春季主題輪動，可關注商業航太、機器人、核聚變，而資金主題從 A500 到保險開門紅和外資回流，對應高股息修復和核心資產修復，政策主題 (服務消費、海南)，中期牛市預期本身也是一個主題線索(保險、券商)，風格投資主戰場(AI 算力鏈和順週期) 也有機會，這些方向機構關注度高，但在春季行情中的權重可能相對低，重點關注其中阿爾法邏輯的機會。

東吳證券指出，滬指突破新高衝擊 4100 點，強勢特徵明顯。未來滬指和創業板跟科創板的輪流上漲，也將使得大市值品種和科技股之間形成一種良性的節奏，這完全不同於過去的翹翹板效應，而是一種你追我趕的強勢特徵，操作上注意其中節奏。