繼 2025 年關閉宜家貴陽店、宜家上海楊浦店後，宜家中國周三（7 日）宣布，自 2 月 2 日起宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場等七個線下商場停止營運，以強化渠道布局，建立業務韌性，提升經營效率。

宜家中國宣布關閉七商場，未來將拓展小型門市。（圖：Shutterstock）

據《貝殼財經》報導，標誌性藍黃配色、年輕人裝修靈感汲取地、1 元冰淇淋，這是不少人對於宜家的第一印象。1998 年號稱「藍盒子」的宜家進入中國市場，並在上海開店。截至 2025 年 11 月，宜家在中國內地已擁有 37 家門市。

然而，隨著中國城市化進程深化與電商崛起，這種需要消費者長途跋涉、低頻次消費的模式已顯疲態。

2021 年起宜家在中國市場陸續關閉多家門市。2024 年收入也從上一個年度的 120.7 億元人民幣下滑到 111.5 億元。

為更好地適應時代變革，宜家中國也嘗試轉型升級。2020 年 3 月，宜家在上海試水非自持物業的小業態，在楊浦區國華廣場一、二層租下 8,500 平方公尺，開設宜家小業態中國首店；2020 年 7 月，又在靜安區南京西路 1728 號百樂門大都會 1 至 3 樓開出 3,000 平方公尺的宜家上海靜安城市店。

在 2026 年度啟動會上，宜家中國宣布投資人民幣 1.6 億元，推出超過 150 款更低價格的產品，其中 70% 價格投資集中於暢銷品。