鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 18:00

美國投資巨擘波克夏 (BRK.A-US、BRK.B-US) 新任執行長阿貝爾（Greg Abel）每年薪資高達 2,500 萬美元（約 7 億 8 千 720 萬台幣），較前任巴菲特（Warren Buffett）大幅提升。

大幅超越巴菲特！波克夏新執行長阿貝爾年薪高達2500萬美元。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，公司於週二（6 日）向美國證券交易委員會（SEC）披露了阿貝爾的現金年薪。他自今年 1 月 1 日起正式接任執行長一職。

巴菲特於去年退休，以低調著稱，長達 40 多年每年僅領取 10 萬美元（約 314 萬台幣）薪水，且沒有任何獎金或股票獎勵。

《彭博》估計，巴菲特的個人淨資產達 1,500 億美元，是全球第十富有的人。

作為前執行長及現任董事長，巴菲特曾向董事會建議自己的薪資水準，並決定阿貝爾及其他高階主管的薪酬。

在接任波克夏執行長前，阿貝爾曾是巴菲特的副手，去年薪資為 2,100 萬美元。

相比之下，2024 年標準普爾 500 指數（S&P 500）公司執行長平均薪酬為 1,890 萬美元。

去年股東大會上，95 歲的巴菲特宣布將在 55 年執行長任期後卸任，會後董事會一致投票決定由阿貝爾接任。

巴菲特當時對股東表示：「我認為時機已到，阿貝爾應在年底成為公司的執行長。」

現年 62 歲的 阿貝爾自 2018 年起擔任波克夏非保險業務副董事長，同時兼任波克夏能源公司董事長。

巴菲特曾在 2021 年股東信中讚譽波克夏能源為集團四大「寶石」之一，並首次指名阿貝爾為接班人。