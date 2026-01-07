鉅亨網編譯段智恆 2026-01-07 21:00

美國電玩零售商 GameStop(GME-US)周三 (7 日) 公布一項全新執行長薪酬方案，將執行長柯恩 (Ryan Cohen) 的報酬與公司市值與獲利表現全面掛鉤，前提是須成功推動公司轉型，並將市值拉升至 1,000 億美元水準。消息公布後，GameStop 股價在盤前交易上漲 3.1%。

不拚不領錢！GameStop仿效特斯拉 執行長報酬只看成果(圖：REUTERS/TPG)

根據公司說法，柯恩在這項薪酬方案下，將不領取任何固定薪資、現金獎金或保證性股票獎酬，其報酬完全取決於是否達成既定的市值與營運目標，屬於「全風險型」激勵設計。

GameStop 表示，柯恩的獎酬內容為股票選擇權，可在每股 20.66 美元的價格下，購買超過 1.715 億股公司股票。以目前市值約 92.6 億美元計算，該目標意味著公司市值需較現階段成長逾十倍，且同時必須顯著改善獲利表現。

該薪酬結構被外界視為類似特斯拉 (TSLA-US) 先前為執行長馬斯克設計的 10 年期激勵方案，當時馬斯克的報酬同樣完全以股票選擇權為基礎，並僅在達成高度挑戰性的市值與營運指標後才會逐步歸屬。