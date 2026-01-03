鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-03 18:20

巴菲特卸任波克夏執行長！股價首日下跌1.4%、巴菲特看好阿貝爾帶領。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，在阿貝爾正式接任執行長的第一個交易日，波克夏 A 股下跌 1.4%。這一天也象徵巴菲特正式交棒，結束企業史上最具代表性的領導時代之一。

回顧 2025 年，投資巨擘波克夏全年股價上漲 10.9%，雖然落後標普 500 指數 16.4% 的漲幅，但已連續第 10 年繳出正報酬。

退休後，現年 95 歲的巴菲特仍將續任波克夏董事長，並持續對股東釋出對公司長期前景的信心。

巴菲特強調：「我認為，它（波克夏）比我能想到的任何公司，都更有機會在 100 年後仍然存在。」

阿貝爾接手之際，波克夏正坐擁驚人的現金部位。截至 9 月底，公司帳上現金達 3,816 億美元，創歷史新高，這是在一段長時間淨賣出股票後所累積的成果。

巴菲特已明確表示，未來資本配置的最終決策權將完全交由阿貝爾掌舵。

巴菲特直言：「最後拍板的人會是阿貝爾，我無法想像他一週能完成多少我一個月能完成的事情，我寧可把錢交給阿貝爾打理，也勝過美國任何頂尖投資顧問或執行長。」

自巴菲特於 5 月宣布退休計畫以來，波克夏股價表現相對大盤偏弱。部分投資人仍在觀察，阿貝爾是否能以同樣的手腕，駕馭波克夏龐大的實體事業版圖與股票投資組合，同時維持市場願意給予的溢價評價。

巴菲特卸任時，留下的是一份幾乎無人能比的成績單。自 1960 年代中期接掌波克夏以來，他將一家瀕臨困境的紡織公司，轉型為全球最具影響力的複利機器。