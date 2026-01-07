達里歐回顧2025：AI繁榮已處泡沫早期 美元貶值「膨脹」帳面漲幅
全球知名投資者、橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 近日發布 2025 年回顧，對當前火熱的人工智慧熱潮發出警示，直言 AI 繁榮已處於「泡沫的早期階段」，並提醒投資者應關注 2026 年的市場潛在風險。
達里歐指出，2025 年美國股市雖然整體強勁上漲，標普 500 指數實現 16% 的顯著增長，但最大的投資故事與報酬來源，並非美國股票，而是「貨幣價值的變化」以及黃金的表現。他認為，透過弱勢貨幣的視角來看投資報酬，往往會讓表現看起來比實際更好。
達里歐示警，當前 AI 泡沫的狂熱程度，約達到 1929 年股市崩盤或 2000 年網路泡沫前夕「約 80%」的水準。市場對 AI 的擔憂也來自於技術採用的速度，因為一項研究發現，95% 的生成式 AI 迄今未能獲利。
達里歐強調，去年市場表現最好的主要投資是黃金，以美元計價報酬高達 65%，比標普 500 指數 (美元報酬 18%) 高出 47%。若以黃金作為貨幣計價，標普 500 指數實際上是下跌了 28%。這種黃金飆升的現象，正是反映了法定貨幣 (法幣) 實質價值的貶值。
2025 年，美元表現創下數年來最差紀錄，下跌了 10%。達里歐表示，當一個國家的貨幣貶值時，雖然會降低該國的財富和購買力，但同時會讓以其貨幣衡量的資產價格看起來上漲了。
除了貨幣貶值與 AI 泡沫，資金從美國市場大幅轉移，也是 2025 年的關鍵趨勢。達里歐指出，在考慮貨幣因素後，美國股市顯著落後於非美國股市。新興市場股市以 33% 的總報酬領跑，達到標普 500 指數報酬的兩倍。歐洲、中國、英國和日本等地的海外股市表現也優於美國。這種趨勢很可能促使投資組合進一步「再平衡與多元化配置」。
他對 2026 年的投資指引中，也強調了「多樣性」的重要性。
展望 2026 年，美國聯準會的貨幣政策仍是重大不確定因素。達里歐預計聯準會 (尤其在新任主席上任後) 很可能傾向於鴿派立場，這可能會持續支撐股價，並進一步推升 AI 泡沫。目前來看，當前的股權風險溢酬和信用利差已無太多可榨取的報酬空間。
此外，政治力量也在塑造市場，川普政府全面押注資本主義的刺激性財政政策，雖然促成了市場走勢，但加劇了財富不均。由於政治衝突主要圍繞財富與貨幣價值展開，達里歐認為這場極右派與極左派之間的激烈衝突，勢必對市場產生影響。達里歐建議，投資者應始終將投資組合避險至風險最低的貨幣組合。
達里歐總結，由於大規模財政與貨幣再通膨政策的結果，在美元計價下，幾乎所有資產在 2025 年都大幅上漲，但目前估值已顯得相對昂貴。他提醒投資者，若要評估未來，應理解歷史模式、背後的因果關係，並建立經過充分回測的系統化策略。
