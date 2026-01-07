鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-07 17:10

據《investing.com》報導，摩根士丹利的分析師們基於其獨特的「財報驚喜綜合指數」(Earnings Surprise Composite) 指標，篩選出 7 家美國公司，預期這些公司最有機會在 1 月份的財報季中，繳出優於市場預期的成績單。

摩根士丹利的量化團隊指出，這個框架是其「系統性預測和利用財報驚喜獲利」策略的核心組成部分。它整合了來自「盈利預測前景」、「盈利質量」以及「更廣泛的預測動態」的信號。

這家投行強調，此一策略展現出穩定且持續的表現，自 2019 年以來在美國市場的稅前夏普比率 (pre-cost Sharpe ratio) 為 0.74，而自 2024 年以來，表現更加強勁，稅前夏普比率已達到 1.35。

分析師提到，這些股票之所以被選中，是因為它們在交付超出市場共識預測的盈利方面得分很高。例如，Halliburton 獲得 0.97 分，Cummins 為 0.94 分，Capital One Financial 為 0.88 分，微軟得分為 0.69 分，雷神科技則為 0.68 分。

這七家公司全部都獲得了摩根士丹利基本面分析師的「增持」評級。