〈CES 2026〉摺疊iPhonee關鍵拼圖到位？三星無縫OLED亮相 解決摺痕最大痛點

鉅亨網編輯林羿君 2026-01-07 08:30

三星顯示（Samsung Display）在 2026 CES 會展上，震撼秀出了一款突破性的無摺痕可折疊 OLED 面板，徹底解決了困擾該類別產品的「摺痕」痛點，為消費者帶來真正無縫的視覺體驗。備受市場關注的是，這項技術極有可能成為蘋果 (AAPL-US) 首款折疊 iPhone 的關鍵零組件。

摺疊iPhonee關鍵拼圖到位？三星無縫OLED亮相 解決摺痕最大痛點。(圖:shutterstock)

摺痕一直是折疊螢幕手機設計中難以忽視的挑戰。三星顯示此次推出的新面板聲稱能實現整塊折疊屏幕上文本無縫銜接，提供極致的無痕觀感。

為了直觀展示這項技術的進步，三星在展位上設立了「摺痕測試」區，將新面板與現有的旗艦機型 Galaxy Z Fold 7 所使用的面板進行並列比較。儘管 Fold 7 的摺痕可見度已經大幅降低，但在特定角度下仍可察覺，而這款無摺痕新面板則達到了幾乎看不到可見摺痕的效果，差異極為顯著。

蘋果新機的關鍵拼圖

雖然三星尚未正式確認這款面板的首發機型，但市場普遍預期它將應用於今年下半年發布的 Galaxy Z Fold 8 上。然而，更受資本市場關注的是，這項技術極有可能成為美國消費性電子巨頭蘋果首款折疊螢幕 iPhone 的關鍵零組件。

多份科技爆料和分析報告均指出，三星是蘋果折疊式螢幕手機的潛在面板供應商。業內人士普遍認為，蘋果之所以遲遲未進入折疊螢幕市場，正是在等待一款能夠完全消除摺痕的面板技術。這款無摺痕面板的問世，正好滿足了蘋果對產品美學和品質的嚴苛要求。

據悉，實現這項無摺痕技術的關鍵，在於一種名為「雷射鑽孔金屬顯示板」的結構。該結構能夠在螢幕折疊時有效分散產生的應力，從而徹底消除可見摺痕，同時顯著增強螢幕的耐用性。

這款關鍵金屬面板的供應商為韓國上市公司 Fine M-Tec。受到市場對新技術的期待，該公司股價在去年上漲 86% 的基礎上，今年開年又迎來了 14% 的漲幅。

折疊 iPhone 挑戰與定價預期

儘管「無摺痕面板」的技術挑戰已被克服，折疊螢幕 iPhone 的問世仍面臨產能壓力。知名科技分析師郭明錤在上個月底的研究中透露，折疊式螢幕 iPhone 雖然開發進度落後於早前預期，但仍計畫在 2026 年下半年發布。然而，由於早期階段的良率和量產爬坡挑戰，這款新機在 2026 年底前可能都會處於短缺狀態。

在首代產品之後，蘋果預計將在 2027 年推出第二代折疊螢幕 iPhone，同時，配備 OLED 折疊螢幕的 iPad 也在積極開發中。