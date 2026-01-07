鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-07 09:58

PC 品牌微星 (2377-TW)1/6-1/9 參展 CES 2026，以「創新無界」為核心主題發布系列革命性產品。此次展覽自 1 月 6 日持續至 9 日，展出陣容橫跨行動運算、沉浸娛樂及高速連網設備，並設置雙展區展現公司在 AI PC 與新能源技術的整合實力。

微星科技行銷副總經理程惠正指出技術創新是引領產業前進的唯一動力，透過核心技術突破可達成極致效能與人工智慧應用的完美結合。隨著 AI 時代來臨，公司致力於消弭高效能硬體與智慧生活間的邊界，重新定義未來個人電腦的智慧體驗基準。

在行動運算領域，微星展示多款獲獎的輕薄高效筆電與 AI 驅動的電腦。旗艦級電競筆電 Raider 16 Max 搭載獨家內吹式散熱技術，使系統總供電高達 300W，成就目前效能強悍的 16 吋電競機種。另一款輕薄機 Stealth 16 AI+ 則在 16 公厘機身內實現 1.9 公斤重量，並能額外為顯卡提供 20W 電力。

針對掌上型遊戲機與迷你電腦市場，微星推出 Claw 8 AI+ 冰川藍限量版，搭載英特爾最新處理器並配備 8 吋大螢幕與 80Wh 長效電池。迷你電腦 Cubi NUC AI+ 則以僅 0.51 公升的機身支援最新的英特爾 Core Ultra 9 處理器系列 3，提供卓越的運算效能並兼顧環保與安全性。

硬體組件方面，全新旗艦級 SPATIUM M571 DLP 固態硬碟採用台積電 6 奈米製程控制器，實現高達每秒 14,000 兆位元的極致讀寫效能。該產品可降低功耗達 50% 且具備獨家斷電保護技術，能確保人工智慧運算與內容創作過程中的資料安全。

顯示器領域則發表 34 吋超寬電競螢幕，搭載第五代 QD-OLED 面板與 360Hz 高刷新率。系統透過人工智慧演算法即時偵測使用者狀態，能智慧調整電源以延長面板壽命，並支援獨家曲線自定義功能以強化視覺體驗。