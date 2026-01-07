鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-07 08:32

小米 (01810-HK)汽車今 (7) 日宣佈，新一代 SU7 預計 2026 年 4 月上市，並稱新顏色「卡布里藍」將驚艷登場。

新色報到！小米汽車：新一代SU7預計4月上市（圖：Shutterstock）

小米集團創辦人、董事長雷軍上周才透露，2026 年小米汽車交付目標為 55 萬輛，去年交付目標 30 萬輛，最終實現超額交付，全年交付超 41 萬輛。

雷軍在上周六 (3 日) 直播時表示，希望今年也能超額完成，並稱小米汽車工廠投產以來，在約 20 個月內交付 50 萬輛車，光是上月單月交付量就突破了 5 萬輛。

作為小米首款 SUV 車型的 YU7 表現亮眼，2025 年上市半年交付超 15 萬輛，是 SU7 同期交付量的 2.3 倍。

據悉，2025 年小米汽車新增超過 400 家門店，目前已有 477 家門店，完成了為 1 萬人免費提供高階駕駛培訓的目標。

此外，作為北京市工業旅遊示範點，2025 年小米汽車工廠接待了超 13 萬遊客參觀。 雷軍表示，2024 年小米汽車工廠建成以後，小米就下決心對外發佈，「讓車主朋友們來工廠看一看汽車是怎麼造出來的，也領略一下我國汽車智慧製造的水準到了什麼階段」。