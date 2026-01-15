鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-15 14:00

超越三星蘋果！小米成俄羅斯最受歡迎手機品牌 專家：雷軍「技術為本」路線獲驗證（圖：Shutterstock）

根據數位生態系統公司 MTS 公佈的俄羅斯智慧手機銷售數據，俄羅斯智慧手機去年銷量約 2360 萬支，價值 5740 億盧布，小米超越三星和蘋果位居銷售王寶座。

小米手機在俄國市佔率 22%，三星和蘋果分別為 14% 和 8%，但在營收份額上，蘋果以 27%、三星以 21% 領先中高階市場，小米佔比為 14%。

從具體機型來看，Realme 旗下 Realme Note 60X 是最暢銷機型，總銷量佔 2.4%，小米 14C 和小米 A3X 憑藉均衡配置與親民定價，位居第二和第三。

小米手機優勢不僅體現在俄國市場，在全球也成績斐然，去年第二季在東南亞出貨量登頂第一，市佔率近 19%，在歐洲亦超越蘋果，成為市佔率排名第二的廠商。到了去年第三季，小米手機在全球 57 個國家和地區智慧手機出貨量排名第三，68 個國家和地區排名前五名。

Counterpoint Research 數據顯示，2025 年全年小米手機在全球市場穩居前三，市佔率達 13%，僅次於蘋果的 20% 和三星的 19%。

小米集團合夥人兼總裁盧偉冰透露，小米短期目標是銷量進入「2 億支俱樂部」。

中國手機品牌出海已成為趨勢，在中國國內手機市場漸趨飽和、競爭白熱化的背景下，許多國產手機選擇出海。以俄國市場為例，截至 2021 年 12 月底，小米、Realme、傳音等中國智慧手機就佔該市場 40% 的份額，去年上半年俄國 1120 萬支手機中，81% 來自中國。

去年前三季，受關稅等因素影響，中國智慧手機出口額雖年減 9.9% 至 780.45 億美元，但在 184 個出口國家和地區中，超六成市場出口額年減，前 20 大出口市場中有 9 個年增率超過 10%。

然而，智慧手機產業成長邏輯正從「規模擴張」轉向「價值深耕」。中國國產手機廠商在中高端市場的品牌溢價和話語權存在弱點，這也是小米在俄國銷售領先但收入落後的原因。

同時，關稅壁壘、本土化生產等政策要求推高了出海成本，為主打低價位段的中國廠商帶來挑戰。