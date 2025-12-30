鉅亨網編輯林羿君 2025-12-30 14:23

小米集團－Ｗ(01810-HK) 創辦人兼執行長雷軍宣布，將於 12 月 31 日晚間 8 點進行跨年直播，現場將拆解小米汽車 YU7，並進行解說。

YU7熱賣7萬輛 雷軍跨年夜直播拆車給你看。(圖:shutterstock)

雷軍周二 (30 日) 中午在個人微博表示，自己前幾天在網上看過一個拆解 SU7 的影片，很多人建議拆拆 YU7。這次直播，他請來工程師現場拆車，一邊拆車一邊聊。

據悉，自從 7 月開始向客戶交車以來，小米 YU7 出貨量已經累計約 7 萬輛，為慶祝優異的銷售成績，小米日前在廣州車展上宣布推出全新客製化服務，顯示 YU7 已經贏得了中國消費者的青睞。

綜合外電報導，性能更強大的小米 YU7 車型正在研發中，但目前還不確定該車是否能否達到 SU7 Ultra 性能水準。

受到小米聯合創始人、執行董事兼副董事長林斌計劃減持股份的消息影響，該公司股價 29 日一度觸及 37.94 港元，一度跌穿雷軍 11 月增持的「雷軍成本價」38.58 港元，小米股價 30 日隨市反彈 2%，最高來到 39.72 港元。