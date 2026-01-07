袁志峰 2026-01-07 04:50

今日推介 - 中石油 (857, $8.26), 目標價 $9.0, 止損價 $7.9

1) 股市前景

周二港股上揚，成交活躍，南向資金淨買入顯著減少。亞太區股市繼續做好，反映資金持續流入。恒指已連升 3 日，累漲 4.2%，短線或有獲利回吐，但長線向好，建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 155 點，早盤上揚，最多曾漲 511 點至 26858 點，午後小幅回吐，收報 26710 點，升 363 點或 1.4%。成交額按日增 3% 至 2918 億元，創逾 1 個月新高，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨買入約 29 億元。中國平安 (2318)、阿里(9988) 及中國人壽 (2628) 錄得 18.4、16.2 及 5.9 億元淨買入。中國移動 (941)、騰訊(700) 及華虹半導體 (1347) 錄得 8.7、8.0 及 2.1 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 216 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 1.4%，成份股 65 升 19 跌 5 持平。中國宏橋 (1378) 及京東健康 (6618) 漲逾 6% 及 5%，為升幅最大藍籌。中國平安 (2318)、中國人壽(2628)、紫金礦業(2899) 及龍湖集團 (960) 漲逾 4%。滙豐 (5)、長和(1)、長實集團(1113)、新鴻基地產(16)、李寧(2331)、信義光能(968) 及信義玻璃 (868) 升逾 3%。友邦保險 (1299)、港交所(388)、中信股份(267)、安踏體育(2020)、華潤置地(1109)、中國海外發展(688)、中國神華(1088) 及創科實業 (669) 升逾 2%。恒安國際 (1044) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 1.5%，收報 5825 點，成份股 24 升 6 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700)、京東(9618) 及百度 (9888) 升逾 1%，網易 (9999) 及快手 (1024) 漲逾 2%。阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 及中芯國際 (981) 跌逾 1%。商湯 (20) 漲近 6%，為升幅最大成份股。零跑汽車 (9863)、京東健康(6618) 及同程旅行 (780) 升逾 5%。小鵬汽車 (9868) 升逾 4%。阿里健康 (241)、攜程(9961)、地平線機器人(9660)、比亞迪(1211) 及比亞迪電子 (285) 升逾 3%。理想汽車 (2015) 及金蝶國際 (268) 升逾 2%。

板塊方面，券商、保險、黃金、礦產、線上醫療、汽車、旅遊及煤炭股跑贏大市，漲幅居前。中金公司 (3908) 升逾 8%，中國銀河 (6881) 及國泰海通 (2611) 升逾 7%。招金礦業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 升逾 7% 及 4%。中國宏橋 (1378)、江西銅業(358) 及五礦資源 (1208) 升逾 6%、5% 及 4%。京東健康 (6618) 升逾 5%，平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 升逾 4%。零跑汽車 (9063)、小鵬汽車(9868) 及比亞迪 (1211) 升逾 5%、4% 及 3%。同程旅行 (780) 及華住集團 (1179) 升逾 5% 及 4%。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升逾 4% 及 3%。

周二上証指數小幅高開，隨後穩步上行至收盤，以全日高位收市，收報 4083.67 點，升 1.5%，創逾 10 年新高。深証成指升 1.4%。科創 50 指數升 1.8%。滬深兩市總成交約 28100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2600 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 個股訊息