鉅亨網編譯段智恆 2026-01-06 22:00

根據《CNBC》報導，針對美國總統川普再度釋出「有意取得格陵蘭」的言論，歐洲多國領袖周二 (6 日) 罕見發表聯合聲明，明確表態反對任何威脅格陵蘭主權的行動，並強調北極安全必須透過集體機制來維護。聲明直言，格陵蘭屬於其人民，相關事務只能由丹麥與格陵蘭自行決定。

川普想拿格陵蘭？歐洲領袖集體說不 再掀外交風暴(圖：REUTERS/TPG)

這份聲明由丹麥總理佛瑞德里克森 (Mette Frederiksen)、法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)、德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz)、英國首相施凱爾 (Keir Starmer)，以及義大利、西班牙與波蘭領袖共同署名，並透過丹麥首相辦公室發布。

歐洲領袖齊聲表態 強調主權不可侵犯

聲明指出，丹麥王國——包括格陵蘭——是北約成員的一部分，北極地區的安全應在北約架構下，與包括美國在內的盟友共同維護。歐洲領袖並強調，所有行動都必須遵循《聯合國憲章》所確立的原則，包括國家主權、領土完整與邊界不可侵犯，這些原則具有普世性，歐洲不會停止捍衛。

聲明中特別寫道，「格陵蘭屬於其人民。關於丹麥與格陵蘭的事務，只能由丹麥與格陵蘭來決定。」儘管語氣堅定，歐洲領袖同時形容美國仍是北極安全的重要夥伴，顯示歐洲試圖在表態反對之餘，避免與華府全面對立。

此一協調一致的立場，正值川普再度公開談論格陵蘭之際。川普周一接受《NBC News》訪問時表示，他「非常認真」考慮取得這片幅員遼闊、資源豐富但人口稀少的自治領土，儘管他也坦言，並未設定具體時間表。

丹麥警告恐衝擊北約 格陵蘭試圖降溫

川普的言論已在丹麥引發高度警戒。丹麥負責格陵蘭的國防事務，而相關關切也因美國近期在委內瑞拉展開大規模軍事行動而加劇。

丹麥總理佛瑞德里克森先前曾警告，若美國真的對格陵蘭採取軍事行動，將形同宣告北約軍事同盟的終結。她周一接受丹麥 TV2 電視台訪問時表示，應嚴肅看待川普的言論，但也強調，若美國選擇對另一個北約成員國動武，「一切都將停止」，包括自二戰結束以來維繫歐洲安全的北約體系。

相較之下，格陵蘭方面試圖淡化緊張氣氛。格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 在周一的記者會上表示，格陵蘭希望恢復與華府的「良好合作」，並強調情勢並非美國可以「輕易征服格陵蘭」的狀態。