消息人士：中國研究收緊對日稀土出口許可審查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-07 04:30

據《中國日報》周二（6 日）報導，可靠消息人士透露，鑑於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊 2025 年 4 月 4 日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

中國研究收緊對日稀土出口許可審查。（圖：Shutterstock）

2025 年 4 月 4 日，根據《中華人民共和國出口管制法》等有關法律法規，中國商務部會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等 7 類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布日起正式實施。

中國商務部新聞發言人何亞東在去年 12 月 4 日例行記者會上表示，日本首相高市早苗發表的涉台言論，嚴重破壞中日關係的政治基礎，日方對此負有不可推卸的責任。

何亞東強調，中方已多次闡明嚴正立場，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。

日本野村綜合研究所的評估顯示，日本用於電動車驅動電機釹磁體的鏑、鋱等重稀土幾乎 100% 依賴中國供應，一旦受限，日本經濟將面臨較大衝擊。