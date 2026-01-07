鉅亨網新聞中心 2026-01-07 06:50

摩根大通最新公布的美債客戶調查顯示，市場對美債的態度正出現明顯轉變。截至 1 月 5 日當週，淨多頭與多頭占比均降至降至 2024 年 10 月以來最低點，反映投資人部位配置與市場情緒同步轉向。

信心急凍！摩根大通客戶調查 美債多頭占比降至一年新低。(圖:shutterstock)

調查指出，整體客戶中，做多美債的比例已從 2025 年 12 月 15 日的 30% 下滑至 19%，做空比例則由 9% 升至 15%，中性持倉同步增加。淨多頭比例從 21% 明顯下降至 4%，顯示市場對美債後市的看法趨於保守。這樣的變化也意味著，投資人對利率與通膨走勢的預期正在調整，美債不再被一致視為短期內具吸引力的配置標的。

在活躍交易客戶中，態度轉變同樣明顯。做多比例由 44% 降至 33%，中性持倉比重上升，而做空部位則從原本接近零的水準明顯提升至 22%。這顯示即便是交易頻率較高、對市場變化反應較快的投資人，也開始降低對美債的風險承擔意願，轉而採取觀望或防禦性策略。

造成這波情緒轉向的關鍵因素，與整體經濟環境密切相關。美國通膨水準仍處高檔，利率維持在相對偏高的位置，使債券價格承壓。市場對聯準會貨幣政策路徑的高度關注，直接影響投資人對公債的配置決策。在升息預期或高利率維持時間拉長的情況下，美債的短期吸引力自然受到壓抑。

此外，國際局勢的不確定性亦加深投資人謹慎情緒。地緣政治風險、全球供應鏈調整，以及經濟成長前景分歧，都使市場對未來走向缺乏明確共識。摩根大通的調查結果，正反映出投資人在多重不確定因素交織下，選擇降低單一方向押注的現象。

從投資心理來看，市場已由先前相對一致的樂觀預期，轉為更為分歧與保守的態度。做多比例下滑，並非單一事件所致，而是多項宏觀因素累積後的結果。這樣的轉變不僅出現在美債市場，也可能延伸至其他資產類別，成為整體金融市場風險偏好變化的縮影。