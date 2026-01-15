鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-15 23:36

亞泥 (1102-TW) 今 (15) 日公告，花蓮製造廠石灰石細料堆置區因委外承攬作業工安事故，依職業安全衛生署通知立即辦理停工改善，將視實際營運狀況，透過調派不同料源及礦場生產調度等方式因應，以降低對生產作業影響。

亞泥說明，花蓮製造廠於 1 月 8 日發生一起承攬廠商中菱企業公司作業人員工安事故，該名作業人員於中午休息期間，因不明原因進入石灰石細料堆置區邊緣時，不幸遭旁側崩落之細料掩埋，經緊急處置仍不幸罹難。

‌



亞泥表示，事故發生後，公司於第一時間即啟動內部調查程序，並督請承攬廠商中菱企業公司依相關規定通報主管機關，同時全力配合後續調查作業，目前，事故發生之作業區域已全面停工。

亞泥強調，施工與作業安全始終是本公司營運管理的最高原則，對於此次不幸事件深表哀痛與遺憾，並向罹難者家屬致上最深切的哀悼，將負起應有之督導與管理責任，全力協助承攬廠商中菱企業公司妥善辦理後續善後事宜。