環球購物看台股火熱 助攻餐飲需求 拚今年業績年增8%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-15 17:25

冠德 (2520-TW) 轉投資連鎖商場環球購物中心 (Global Mall) 今 (15) 日指出，去年儘管零售業辛苦，但整體業績仍穩健成長 5%，隨著會員數持續成長、各店加強優化消費體驗，目標今年總業績年增 8%、會員數再成長 10% 至 176 萬左右。

環球購物拚今年業績年增8%。(圖：環球購物提供)

去年環球購物中心在會員經營、線上線下整合，以及全台 8 店新櫃改裝效益接力下，成功吸引人潮入店消費，業績年增 5%，會員數達 160 萬人，進入 2026 年後，環球購物表示，將著重於商品力、會員力和數位力三大主軸，推升各店優勢極大化和商圈獨特性。

環球購物進步說明，包括中和店大本營，以及板橋、南港和左營店三大車站店型成長幅度均較平均值高，其中，中和店的餐飲、娛樂和家用家電業種表現偏強，而車站店因強攻餐飲，搭配往來人潮可做平常日生意，業績動能強勁。

進入 2026 年後，環球購物觀察，1-2 月消費氣氛看起來有較去年同期好，尤其股市熱度高，更有利推升餐飲需求，因此，今年會花更多力氣來調整車站店的餐飲業種，同時強化車站店的清潔與明亮度，期餐廳人均客單價拉到 750 元。

而中和店也規劃再改裝，幅度多達 20%，期強化流行業種，並透過設置更多的公共休憩空間來提升來客逗留時間。

隨著長達 9 天的春節假期即將到來，環球購物全台 8 店全力衝刺，規劃有超過 300 場活動、擲筊奪黃金、開運來店禮、會員升級扣點兑住宿券等，同時，今年擴大消費回饋力道，祭指定專門店消費滿額享最高 9% 回饋，並準備共 2500 個福袋，每袋 1500 元，線上線下同步開賣，不僅數量創新高，更加碼抽 5 大獎項，還祭出最大獎 BMW 百萬名車，福袋總價值超過千萬元。

環球購物目標，線上線下春節檔期業績共成長 6%。