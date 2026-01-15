〈台積電法說〉今年美元營收估年增近3成 上調近五年CAGR至25%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-15 17:47

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說會，公布 2026 年展望，預計今年晶圓製造 2.0 產業將年增 14%，台積電則受惠先進製程、先進封裝等需求，持續超越市場，預計全年美元營收將成長近 30%，又是強勁成長的一年。

台積電2025Q4法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

台積電此次也同步上調五年營收成長率，以美元計算，2024 年至 2029 年五年間，公司整體長期營收年複合成長率接近 25%，相較先前預估的近 20% 提升 5 個百分點。

‌



董事長魏哲家表示，AI 相關需求 2025 年全年保持強勁，而非 AI 相關的終端市場則已觸底並溫和復甦，2025 年晶圓製造 2.0 產業 (包含所有邏輯晶圓製造、封裝、測試、光罩製作與其他) 年增 16%，若以美元計，台積電營收年增 35.9%，成長幅度超過晶圓製造 2.0 產業。

展望 2026 年，魏哲家坦言，儘管市場存在來自關稅政策潛在影響以及零組件價格上漲的不確定性和風險，尤其是對於消費者相關及價格敏感的終端市場。因此公司審慎規劃業務。