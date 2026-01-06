鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-06 07:05

據《路透》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 預計將於周一 (5 日) 在拉斯維加斯舉行的 CES 國際消費電子展上，發表其用於筆電的全新人工智慧 (AI) 晶片 Panther Lake，期望藉此讓投資人對其首款採用次世代製程 18A 打造產品充滿信心。

英特爾 PC 事業群資深副總裁暨總經理 Jim Johnson 預計於美東時間晚間 6 點開始的簡報中，詳細介紹這款 AI 晶片。新晶片採用了全新的電晶體設計，以及不同以往的供電方式。

英特爾上一代的 Lunar Lake 晶片多由台積電 (TSM-US) 代工生產。此次 Panther Lake 的推出對英特爾而言至關重要，因為這是公司首款以 18A 製程進行大規模量產的產品，並寄望藉此奪回流失給超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 的市占率。

該公司去年 10 月表示，Panther Lake 內建的圖形處理器 (GPU) 與中央處理器 (CPU) 效能，較前一代 Lunar Lake 提升約 50%。

《路透》去年曾報導，英特爾在 Panther Lake 處理器的良率 (每片晶圓可產出的合格晶片數) 方面遭遇挑戰。但英特爾高層指出，良率正逐月改善，並將為今年的正式上市鋪路。

另一方面，AMD 計劃於美東時間晚間 9 點 30 分在 CES 發表主題演講。執行長蘇姿丰預料將推出新一代、主打 AI 與繪圖效能的 PC 晶片。

AMD 也已宣布與 OpenAI 達成一項數十億美元規模的合作協議，將供應其下一代 MI400 晶片，部分產品預計今年部署。這項與 ChatGPT 開發商的合作，預料將為 AMD 帶來數百億美元營收。