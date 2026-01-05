鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 18:38

川普發言引發美油企股價上漲 雪佛龍漲幅高達10%(圖:shutterstock)

雪佛龍是目前唯一獲美國特別許可在該南美國家營運的美國石油巨頭。由於公司在本世紀初外國石油資產國有化後仍維持運營，雪佛龍在全球石油巨頭中，最有能力從美國對委內瑞拉這一全球最大原油儲備國的更大控制中立即受益。

‌



雪佛龍持有在受制裁國家鑽探和出口石油的美國許可證，即使在川普政府啟動部分海上封鎖期間，該公司也持續運送石油。

相較之下，康菲石油和艾克森美孚則主要關注歷史損失的追償。國際仲裁員裁定，由於其在 2000 年代初期的委內瑞拉資產被國有化，康菲石油被拖欠超過 80 億美元，艾克森美孚被拖欠約 10 億美元。

康菲石油在 2024 年獲得美國政府頒發的一系列許可證，使其能夠更好地追回部分或全部資產損失，但該公司周末表示，推測未來的業務活動仍為時過早。艾克森美孚執行長 Darren Woods 也指出，雖然公司會考慮任何潛在機會，但由於過去曾遭徵用資產，他們將會保持謹慎。