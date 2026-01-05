鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 16:10

美國總統川普在上周六於海湖莊園舉行的記者會上，將委內瑞拉的石油儲備置於核心位置，引發外界廣泛關注。外媒包括《衛報》、《紐約客》等媒體均撰文批評，川普言論無疑坐實外界「石油帝國主義」的指控。

據《衛報》報導指出，在長達 1 小時的記者會中，川普十多次提及石油，甚至在與之不相關的提問中也是如此，但對他數月來用以證明軍事集結和攻擊行動的「反毒戰爭」則鮮少提及。他將這場旨在抓捕馬杜洛 (Nicolás Maduro) 的軍事行動形容為「壯觀」和「非凡」，並明確表示美國將「接管」委內瑞拉，並以「委國對我們造成損害的賠償形式」，奪取其部分石油財富。

川普聲稱，委內瑞拉「偷走」了美國以人才、動力和技能所建立的石油產業，並斷言這構成美國歷史上最大規模的財產盜竊之一。他重申美國將會「奪回」這些被竊取的石油。

然而，川普的言論反而強化了委內瑞拉自局勢升級以來一直堅持的觀點：美國的最終目的是推翻馬杜羅政權，並占有委國廣大的自然資源。專家們強調，儘管川普聲稱石油被「竊取」，但美國對委內瑞拉的天然儲備並不存在法律上的主張。

委內瑞拉石油行業法律學者兼研究員 José Ignacio Hernández 在諮詢公司 Aurora Macro Strategies 工作，他表示：「即使過去的政府非法徵用了美國公司的石油資產，而沒有給予公平補償，委內瑞拉也沒有從美國竊取任何石油。」

其他分析師及法律學者指出，根據國際法和聯合國在 1962 年確立的自然資源永久主權原則，主權國家對其境內資源擁有固有權利。

委內瑞拉坐擁全球最大的已探明石油儲量，超過 300 億桶。不過，委國石油業在查韋斯 (Hugo Chávez) 和馬杜洛多年的管理不善和腐敗之下，加上美國制裁帶來的嚴重破壞，其產量遠低於潛能。目前，委內瑞拉的日產量僅略低於 100 萬桶。川普表示，美國的大型石油公司將會「進入委內瑞拉，投入數十億美元」，修復受損的石油基礎設施。

但要將產量提高到每年 400 萬甚至 500 萬桶，估計需要至少 1000 億美元的巨額投資，並需耗費大約十年時間。目前，雪佛龍 (Chevron) 是唯一在當地營運的美國主要石油公司，控制著約 25% 的業務。雖然康菲石油 (ConocoPhillips) 和埃克森美孚 (ExxonMobil) 此前因資產被沒收而贏得了國際仲裁，其中康菲石油仍被拖欠超過 100 億美元，但由於當前油價低迷和全球其他更具吸引力的油田存在，業界對重返委內瑞拉的興趣不高。