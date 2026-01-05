鉅亨網新聞中心 2026-01-05 17:10

美國透過軍事行動抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛 (Nicolás Maduro) 夫婦後，總統川普發表美國現在「掌管」委內瑞拉，並計畫讓石油流動的強硬言論。然而，國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 隨後試圖緩和川普的強硬言論，但未排除派遣地面部隊的可能性。

魯比歐：不能排除未來向委內瑞拉派遣地面部隊(圖:shutterstock)

盧比歐澄清，美國的計畫並非直接治理，而是透過實施「石油隔離」(oil quarantine) 來控制事態發展的方向。盧比歐稱，這是為了切斷馬杜洛政權的現金流，並對下一步行動施加巨大影響力。

他將這次抓捕行動定性為反毒品執法，目的在於打擊販毒者，而非對委內瑞拉發動戰爭。他指出，行動的核心是逮捕兩名已被美國司法部門起訴的逃犯。

魯比歐拒絕將委內瑞拉的行動與美國在中東的軍事干預 (如伊拉克、利比亞和阿富汗) 進行比較，認為這些是「非常不同」的任務。

儘管他試圖緩和全面占領的擔憂，但魯比歐同時強調，總統「始終都保留著選擇權」，有權根據憲法對國家面臨的「迫在眉睫的緊急威脅」採取行動，這包括派遣地面部隊的可能性。

委內瑞拉方面，國防部長承認根據最高法院的裁定，由副總統德爾西 · 羅德里格斯 (Delcy Rodriguez) 擔任 90 天代理總統。儘管羅德里格斯表示希望與美國建立「平衡和尊重的」關係，但她同時強烈譴責這次逮捕是「野蠻的」、「非法和非法的綁架」，並堅持馬杜洛才是委內瑞拉的「唯一總統」。

委內瑞拉首都卡拉卡斯在周日保持著緊張的平靜，許多企業關閉，居民排隊購買物資。

國際社會和美國國內對這次行動的合法性產生了巨大爭議。伊朗和中國譴責美國的軍事打擊是「公然侵犯」國家主權，並要求立即釋放馬杜洛。聯合國秘書長對這次升級表示震驚，稱其不尊重國際法規則，並樹立了「危險的先例」。