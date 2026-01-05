鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-05 09:00

美軍對委內瑞拉發起軍事行動後，丹麥首相弗雷澤里克森周日（4 日）發表聲明，強烈要求美國停止繼續威脅吞併格陵蘭島。

弗雷澤里克森在聲明中表示，美國無權吞併構成丹麥的任何一個地區，當前討論「美國需要接管格陵蘭島」這一議題「毫無意義」。

‌



她寫道：「丹麥王國（包括格陵蘭島）是北約（NATO）成員國，受北約保護。目前丹麥王國與美國之間已經達成一項防務協議，美國能夠廣泛使用格陵蘭島。」

就在弗雷澤里克森發表聲明前不久，美國總統川普在同日刊發的一則有關美國對委內瑞拉軍事行動的電話採訪中暗示，除了委內瑞拉，其他一些國家也可能成為美國干預的對象。川普說道：「美國需要格陵蘭島，這是肯定的。」

美軍在周六凌晨對委內瑞拉發起軍事行動，突襲委內瑞拉首都加拉加斯，抓走委內瑞拉總統馬杜洛和第一夫人。

川普對購買格陵蘭的興趣由來已久，早在 2019 年（川普第一個任期），他就曾提出收購格陵蘭的想法，但當時遭到了丹麥和格陵蘭當局駁斥。但自他 2025 年開啟第二個任期以來，這一想法似乎愈發堅定了，甚至不排除武力奪取的可能性。