鉅亨網新聞中心 2026-01-05 14:07

委內瑞拉總統馬杜洛 3 日凌晨一場夜間突襲中，於首都加拉加斯遭美國特種部隊逮捕，並被上銬押送穿過紐約美國緝毒局（DEA）辦公室；其所面臨指控刑期從 20 年到終身監禁不等。馬杜洛被捕消息在海外委內瑞拉人社群引發慶祝，但在國內反應相對謹慎。《經濟學人》指出，馬杜洛離去「遠遠不能確保政權就此終結」，接下來的變數不在於是否「少了馬杜洛」，而在於誰能在權力空窗期整合軍方、政權菁英與武裝力量。

《經濟學人》：川普想接管委內瑞拉？風險比想像中更大更多。(圖:shutterstock)

川普 3 日在佛羅里達州住所召開記者會，淡化由反對派重要人物、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞 · 科里納 · 馬查多（María Corina Machado）主導國家的可能性，並稱其「在國內既無支持也無威望」。在馬查多支持下贏得 2024 年大選的埃德蒙多 · 岡薩雷斯（Edmundo González）名字也未被提及。

‌



相較於反對派路線，川普公開宣稱美國將「接管」委內瑞拉，並將焦點放在石油資源。他稱馬杜洛副總統德爾茜 · 羅德里格斯（Delcy Rodríguez）「基本上願意做我們認為必要的一切」，甚至錯誤地聲稱她已宣誓就任總統；並表示石油公司將投入「數十億、數百億美元」重振油田，以油收支撐國家重建並「最終舉行選舉」，但前提取決於羅德里格斯是否配合。

在川普發言後不久，羅德里格斯出現在國營電視台，堅稱即使馬杜洛被捕，「他仍是我國唯一的總統」，並稱「絕對不會成為任何帝國的殖民地」，將美方行動形容為「野蠻行徑」。美國政府似乎忽略此類說法，視其為維持內部穩定所需的政治表態。

羅德里格斯同時身兼副總統與石油部長，被認為較多數政權人士更具經濟頭腦，曾在 2019 年協助推動市場化改革並默許美元化，使經濟獲得一定穩定；但也有觀點認為，她與其兄長正對舊精英階層展開「復仇之旅」。

最大變數：軍方是否站隊 以及武裝勢力是否失控

《經濟學人》指出，即便羅德里格斯私下與美方合作，仍面臨必須確保權貴支持的壓力。1 月 3 日早些時候，內政部長卡韋略呼籲冷靜，國防部長帕德里諾則誓言軍方將「抵抗」美國攻擊。

關鍵問題在於軍方是否支持羅德里格斯，進而支撐川普所描繪的計畫。面對美軍壓倒性武力，軍隊已迅速退讓；且許多將領在馬杜洛時期透過毒品走私與腐敗累積財富，若羅德里格斯能讓其利益延續或至少保住既得資產，軍方可能服從，但高層幾乎未公開表態。

同時，軍方分裂風險被形容為「真實存在」：不同派系可能支持羅德里格斯、或轉向帕德里諾、或尋求自行掌權，甚至少數派與外逃叛軍士兵結合推動馬查多回歸。一旦分裂，將加劇委內瑞拉既有的武裝勢力格局。\ 美軍突襲後翌日清晨，親政權武裝「集體組織」（colectivos）已在街頭巡邏，哥倫比亞「民族解放軍」（ELN）與販毒集團「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）也在境內活動；川普則以進一步打擊威脅震懾各方，並表示「不怕」派遣地面部隊。

《經濟學人》認為，馬查多雖可能遊說川普政府改變路線，或在國內鼓動支持快速權力過渡的示威，但動員面臨結構性困難。原因包括：多年壓迫與收入崩潰使社會疲憊，自 2015 年以來約 800 萬人外逃，具抗議能力的年輕人所剩無幾；2024 年選舉舞弊後，馬杜洛曾吹噓監禁數千人，強化恐懼氛圍；突襲後民眾更關注生存而非上街。

此外，馬杜洛政權盟友幾乎未提供支持，長期協助清洗軍中異己的古巴情報人員未能保護馬杜洛；而依賴委內瑞拉石油的哈瓦那當局，可能轉而支持任何接替者。川普同時承諾切斷古巴石油供應並威脅對古巴本土採取行動；另有駐加拉加斯西方外交官稱，羅德里格斯「對古巴人很惱火」。

在拉美區域，巴西、哥倫比亞、墨西哥雖對美方攻擊表示憤慨並譴責侵犯主權，但文本稱三國不太可能支持反美抵抗，主要關切轉向避免委內瑞拉陷入混亂引發難民潮，並憂心美國把軍事行動外溢至本國。