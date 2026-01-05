鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電 ADR(TSM-US) 上周五 (2 日) 漲逾 5%，收盤創新高，台積電今 (5) 日同步跳空開高，突破 1600 元關卡，最高漲至 1655 元，再度創歷史新天價，帶動台股大漲逾 700 點，最高漲至 30054.24 點，史上首次衝破 3 萬點，預估全日成交量放大至 8300 億元。
台積電 ADR 上周五走揚，漲逾 5%，以 319.61 美元作收，而台積電期貨夜盤上周五同步創高，收 1630 元，漲逾 2%，激勵台積電 (2330-TW) 今天早盤以 1630 元跳空開高，盤中最高漲至 1650 元，大漲逾 3%。
除台積電表現亮眼，其他電子權值股今天也紛紛走揚，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 漲逾 1%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 3%，廣達 (2382-TW) 則小漲 0.54%。
記憶體族群續強，旺宏 (2337-TW) 再度亮燈漲停鎖住 47.65 元，晶豪科 (3006-TW)、鈺創 (5351-TW) 漲逾半根停板，華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW) 漲逾 1%，南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW) 則小漲表態。
面板類股群起上攻，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 大漲逾半根停板。另外，智晶 (5245-TW) 亮燈漲停鎖住 25.7 元，彩晶 (6116-TW) 大漲逾半根停板，新應材 (4749-TW) 漲逾 4%
美股四大指數上周五大多走揚，道瓊指數上漲 319.1 點或 0.66%，收 48382.39 點；那斯達克指數下跌 6.36 點或 0.027%，收 23235.63 點；S&P 500 指數上漲 12.97 點或 0.19%，收 6858.47 點；費城半導體指數上漲 284.34 漲點或 4.01%，收 7367.47 點。
