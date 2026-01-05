鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-05 09:44

台積電 ADR(TSM-US) 上周五 (2 日) 漲逾 5%，收盤創新高，台積電今 (5) 日同步跳空開高，突破 1600 元關卡，最高漲至 1655 元，再度創歷史新天價，帶動台股大漲逾 700 點，最高漲至 30054.24 點，史上首次衝破 3 萬點，預估全日成交量放大至 8300 億元。

台積電 ADR 上周五走揚，漲逾 5%，以 319.61 美元作收，而台積電期貨夜盤上周五同步創高，收 1630 元，漲逾 2%，激勵台積電 (2330-TW) 今天早盤以 1630 元跳空開高，盤中最高漲至 1650 元，大漲逾 3%。

