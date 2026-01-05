鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-05 13:01

台股今 (5) 日在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 領軍下，勁揚 990 點，一舉衝破 3 萬點整數大關，全日成交值預估近 8000 億元，量價齊揚下，點火高價股比價效應，在台達電 (2308-TW)、印能科技 (7734-TW) 重返千金俱樂部後，台股共有 29 千金檔千金股齊聚山頂。

29檔千金股齊聚山頂燃爆比價效應 這兩檔爭搶第30千金。(鉅亨網資料照)

外界也關注第 30 千金花落誰家，今日新應材 (4749-TW)、漢唐 (2404-TW) 皆上漲表態，兩家同為台積電供應鏈，前者為特殊化學品供應商、後者為廠務工程業者，受惠台積電 2 奈米產能積極開出與新建廠房需求旺盛，兩家今日最高價分別達 995 元、990 元，雙雙直逼千金價位。

除了兩家外，在先進測試越趨複雜帶動下，測試介面股王穎崴 (6515-TW) 再度走揚，飆漲 9%，衝上 3160 元歷史新高價；創意 (3443-TW) 也因獲外資看好，在 Arm 架構 CPU、CPO 等趨勢延續下，營運可望再上層樓，推升今日股價同步締造新猷，達 2330 元。