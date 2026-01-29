鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 08:20

一場席捲中國新能源車廠的「7 年低利金融戰」正悄然改變市場格局，專家直指這類購車方案本質上是在貼息換市場。

《每日經濟新聞》報導，新年伊始，特斯拉、小米、理想、小鵬四大品牌相繼推出或升級 7 年低利率購車方案，將傳統 3 至 5 年的貸款週期拉長 40% 以上。以每月還款為例，小米 YU7 低至 2593 元 (人民幣，下同)，小鵬全車系 1355 元 (約 6200 台幣) 起，理想主力車型 2578 元，特斯拉 Model 3 跟 Model Y 壓低至 1918 元。

某品牌金融負責人向記者透露。中國乘聯會數據顯示，今年 1 月上半月中國乘用車零售量年減 28%，批發量下滑 35%。在需求疲軟的背景下，車廠透過延長貸款週期、降低每月還款吸引觀望的消費者，試圖提前鎖定訂單。

儘管同樣推出 7 年低利率，各品牌方案差異暗藏玄機。特斯拉提供兩套首付方案：高首付 (30%) 對應 0.5% 年化費率 (折合約 0.98% 利率)，低頭期款 (15%) 為 0.7% 費率 (1.36% 利率)。以 Model 3 為例，高首付方案需要付頭期款 7.99 萬元，優勢明顯。

小米緊接著推出 20% 首付方案，年化費率 1%(1.93% 利率)，YU7 標準版 2593 元，7 年總利息 1.4 萬元。理想則依車型區分：i8/MEGA 前三年免息，後四年 2.5% 費率 (4.75% 利率)；L 系列全系 2.5% 費率 (4.69% 利率)，小鵬全系適用 1.5% 費率 (2.86% 利率) 的 7 年方案，但首付需要 15%。

橫向對比可見，特斯拉在綜合成本與彈性上佔上風。以同價位車款計算，7 年總利息可較競爭對手低 30% 以上，高首付方案實際利率甚至低於部分銀行消費貸款。

耐人尋味的是，部分終端銷售開始引導客戶避開 7 年方案。

理想銷售人員坦言：「i6 選 7 年多付 1.6 萬利息，還得抵押綠本。」記者測算發現，理想 i6 的 7 年每月還款 2971 元，5 年 3892 元，後者年均利息節省 1080 元。

小鵬銷售人員更直言 7 年方案限制多：「需要北京有房有業，且不能做『指貸分離』(指標與貸款分離)。」

特斯拉則力推 7 年方案，該車廠銷售人員說：「比 5 年零息多付 1 萬利息，平攤每天一杯奶茶錢。」

各家車廠之間對低利購車方案的分歧源自於方案設計差異。理想、小鵬採用融資租賃模式，因需承擔設備風險，實際利率高於銀行信貸。小米雖由旗下租賃公司放貸，但銷售人員暗示「僅徵信不佳者才選此方式」。

北京博星證券首席顧問邢星說，「7 年低利本質是飲鴆止渴」，並指有三大隱患：一是超長週期與車輛快速折舊易致「負資產」；二是需求透支後促銷效果邊際遞減；三是貼息成本轉嫁將擠壓企業利潤，可能誘發新一輪價格戰。

更嚴峻的是，政策落地遇冷。小鵬某門市人員稱至今未成交一單 7 年方案，特斯拉銷售人員亦坦言「優質客戶嫌期限長，資質差的又難通過審核」。