〈日股盤後〉AI、軍工股狂飆 日經指數開紅盤噴漲1493點 突破5萬1大關
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
日本股市周一 (5 日) 開紅盤表現氣勢如虹，受到 AI 概念股與軍工股狂飆、日元走低激勵，一度漲破 5 萬 2 大關，午盤後漲幅略有收斂，終場日經 225 指數(NKY) 上漲 2.97% 或 1,493.32 點，報收 51,832.80 點，為歷史次高收盤價。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場大漲 2.01% 或 68.55 點，報 3,477.52 點，創下歷史新高。
受到上周五美股費城半導體指數飆升 4% 帶動，NAND Flash 廠鎧俠狂飆 8.77%；大廠東京威力科創大漲 7.6%、愛德萬測試飆升 7.84%、DISCO 上漲 6.08%；AI 投資大金主軟銀集團也有近 4% 的漲幅。
美國對委內瑞拉發動攻擊，活捉總統馬杜洛，地緣政治風險受到密切關注，促使軍工股亦表現強勁。三菱重工飆升 8.39%、川崎重工強漲 7.90%、IHI 噴漲 8.99%。
東海東京情報實驗室 (Tokai Tokyo Intelligence Laboratory) 首席全球戰略長平川昇二 (Shoji Hirakawa) 表示，美國在委內瑞拉的軍事行動的影響存在高度不確定，投資者可能會繼續觀望。如果原油價格上漲，經濟擔憂將會加劇並引發問題，但就目前而言，似乎不會產生太大影響。
