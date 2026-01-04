鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 13:10

當地時間 1 月 3 日，委內瑞拉憲法法院發布裁定，決定由副總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）暫代國家元首職務，全面行使總統依法享有的權力與責任。法院表示，此舉旨在確保國家行政體系不中斷，並維護整體國家安全與防衛運作。

根據《紐約郵報》報導，美國總統川普對此表示，只要羅德里奎茲在後續安排中「照美方意思行事」，美國就不需要在委內瑞拉部署美軍。

‌



據悉，川普是在一場記者會結束後不久作出上述澄清。稍早他才在記者會上直言「我們將暫時接管這個國家」，直到民主轉型完成。此番言論一度引發外界對美國可能佔領委內瑞拉的疑慮。

當《紐約郵報》記者追問，美軍是否會實際進駐並協助治理委內瑞拉時，川普回應說：「不會，如果馬杜洛的副總統（羅德里奎茲），照我們的要求做，我們就不必這麼做。」

他同時強調，美國已為各種情況做好準備，「我們準備好了。你知道的，我們還有第二波行動，而且規模會比第一波大得多。」

川普表示，美方已多次與羅德里奎茲接觸，「我們和她談過很多次，她明白，她都明白。」

川普在記者會上也宣布，羅德里奎茲已宣誓就任委內瑞拉臨時領導人。

然而，在攻擊行動後的電視談話中，羅德里奎茲則呼籲「立即釋放」馬杜洛及其妻子 Celia Flores，並強調馬杜洛仍是「委內瑞拉唯一的總統」。

儘管立場強硬，羅德里奎茲仍對與白宮合作保留空間，同時試圖安撫國內緊張情勢。

她表示：「在這裡，我們有一個立場清楚的政府，我一再重申，我們願意（與川普政府）建立相互尊重的關係。」

羅德里奎茲補充說，在遭到攻擊之後，「這是我們唯一能接受的關係模式。」

這次由川普下令的軍事行動於當地時間凌晨約 2 時展開，出動超過 150 架軍機，先行癱瘓加拉加斯的電力系統，隨後由特種部隊成功逮捕馬杜洛及其妻子。

兩人未來將在美國面臨聯邦層級的毒品走私指控。

美國官員指出，此次行動中並無美軍人員傷亡，也未損失任何裝備，僅有一架飛機受損。