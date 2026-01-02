鉅亨網新聞中心 2026-01-02 16:42

港股 2026 年首個交易日主要指數高開高走，迎來「開門紅」。截至收盤，恒生指數大漲 2.76%，收於 26338.47 點。恒生科技指數飆升 4%，收於 5736 點，國企指數上漲 2.86%。

盤面上，科網股全線走高，成為市場上漲的主要動力。其中，百度集團 - SW 大漲 9.35%，此前公司宣佈分拆昆侖芯赴港上市的消息提振了股價。網易 - S 上漲超過 6%，而阿里巴巴 - W 與騰訊控股的漲幅均超過 4%。

‌



晶片股表現強勢，華虹半導體漲幅達 9.42%，此前公司敲定發行 A 股募集 75.56 億元人民幣資金用於收購華力微股權。中芯國際也上漲了 5.11%。

電力設備股同樣大漲，金風科技漲幅高達 20.95%。這與其持有股權的藍箭航天空間科技股份有限公司（金風科技旗下江瀚資產持有其 4.14% 或 8.3% 股權）的科創板 IPO 申請獲上交所受理有關。此外，機器人概念股如力勁科技也繼續走高，上漲超過 6%，市場傳聞特斯拉 Optimus 發包在即，預期其第三代機器人將於 2026 年發佈。

新股方面，被譽為「國產 GPU 四小龍」之一的壁仞科技於當日正式在港交所掛牌，成為港股「GPU 第一股」及 2026 年開年首股。壁仞科技發行價為每股 19.60 港元，募資總額約 55.83 億港元，是香港上市規則 18C 章節實施以來募資規模最大的特專科技項目。其公開發售獲得 2347.53 倍超額認購，市場追捧熱烈。該股收盤大漲 75.82%，盤中更一度漲超 118%。

展望後市，分析機構普遍預期科技板塊將持續受到市場關注。中泰國際指出，2026 年作為「十五五」規劃的開局之年，中國將重點推動科技創新、建設現代化產業體系及發展新質生產力。華泰證券預計，受外需回升及重大項目推進提振，2026 年製造業投資增長有望回升。