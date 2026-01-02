袁志峰 2026-01-02 04:50

今日推介 - 中國移動 (941, $81.7), 目標價 $89.0, 止損價 $78.0

1) 股市前景

周三港股下跌，成交減少，南向資金轉淨買入，主要增持內銀股。港股前景向好，建議長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周三港股半日市，恒指低開 53 點，隨後輾轉下滑，最多曾跌 300 點，收報 25630 點，跌 224 點或 0.9%。成交額按日減 40% 至 1190 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。全月計，恒指跌 0.9%，恒生科指跌 1.5%。全年計，恒指升 27.8%，恒生科指升 23.5%。

港股通南向資金轉淨買入約 34 億元。招商銀行 (3968)、工商銀行(1398) 及建設銀行 (939) 錄得 7.2、5.9 及 5.6 億元淨買入。紫金礦業 (2899)、騰訊(700) 及中國平安 (2318) 錄得 6.8、6.5 及 3.0 億元淨賣出。12 月淨買入約 229 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指跌 0.9%，成份股 9 升 79 跌 1 持平。百度 (9888) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 1%，為升幅最大藍籌。信達生物 (1801) 及網易 (9999) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。友邦保險 (1299)、中國人壽(2628)、中信股份(267)、創科實業(669)、新東方(9901) 及中升控股 (881) 跌逾 2%。中國平安 (2318)、中國聯通(762)、泡泡瑪特(9992)、農夫山泉(9633)、翰森製藥(3692)、中生製藥(1177)、藥明生物(2269)、中國海外發展(688)、華潤置地(1109)、長江基建(1038) 及電能實業 (6) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.1%，收報 5515 點，成份股 6 升 24 跌。大型科技股普跌，阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 1%，網易 (9999) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。攜程 (9961)、零跑汽車(9863) 及比亞迪 (1211) 跌逾 2%。中芯國際 (981)、華虹半導體(1347)、阿里健康(241)、京東健康(6618)、理想汽車(2015)、比亞迪電子(285) 及海爾智家 (6690) 跌逾 1%。百度 (9888) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 升逾 1%。

板塊方面，生物科技股跑輸大市，跌幅居前。信達生物 (1801) 跌逾 3%，藥明生物 (2269) 及百濟神州 (6160) 跌近 2%。航空股逆市上升。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 升逾 4%，中國國航 (753) 升逾 3%。

周三上証指數高開 0.1%，全日窄幅震盪，早盤最多曾漲 0.3%，午後最多曾跌 0.2%，收報 3968.84 點，升 0.1%。深証成指跌 0.6%。科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 20500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1000 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。全月計，上証指數升 2.1%，深証成指升 4.2%。全年計，上証指數升 18.4%，深証成指升 29.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，12 月製造業 PMI 指數升 0.9 個百分點，報 50.1，高於市場預期的 49.2，重返擴張水平，結束連續 8 個月處收縮區。官方的非製造業商務活動指數回升至 50.2，比 11 月增 0.7 個百分點，高於市場預期的 49.6。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，2025 年博彩收入 2474.04 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年升 9.1%。單計 12 月份博彩收入 208.88 億元，按年升 14.8%，按月則跌 0.9%。(信報)

4) 個股訊息

華虹半導體 (1347) 公布，該公司擬通過發行股份方式收購上海華力微電子約 97% 股權，交易對價為 82.7 億元人民幣，賣方包括華虹集團及其他方。根據交易安排，華虹半導體將向賣方發行約 1.9 億股對價股份，佔發行後上市公司總股本的比例為 9.9%，每股作價 43.34 元人民幣。(信報)

比亞迪 (01211) 公布，2025 年全年銷售 460.24 萬輛，按年增長 7.7%，剛好達成 460 萬輛的全年目標。單計去年 12 月，比亞迪銷量 42.4 萬輛，按年跌 18.3%，是連續 3 個月錄得跌幅。(信報)

吉利汽車 (00175) 公布，上月汽車總銷量 23.68 萬部，按年增長約 13%；2025 年全年汽車總銷量 302.46 萬部，按年上升約 39%，並超額完成全年銷量目標 300 萬部。(信報)

理想汽車 (2015) 公布，上月理想汽車交付新車 4.42 萬輛，按年減少 24.4%。(信報)

蔚來 (9866) 公布，2025 年全年，共交付新車 32.6 萬輛，創歷史新高，按年增長 46.9%。單計 12 月份，交付新車 48135 輛，創歷史新高，按年增長 54.6%。(信報)