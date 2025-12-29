鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-29 10:05

小米集團 (01810-HK)共同創辦人林斌周日 (28 日) 晚間公佈大規模減持計畫，打算自 2026 年 12 月起四年內累計出售價值 20 億美元的 B 類普通股，引發市場關注。這位持股 8.31% 的小米第二大股東強調，套現將用於設立投資基金，並對小米前景保持信心。

公告顯示，林斌計畫每年減持上限為 5 億美元，以目前股價計算約佔持股總量的 2%。值得注意的是，此次減持恰逢小米股價低迷之際。截至上周五 (26 日)，小米股價收報 39.22 港元，較年中高點縮水超 35%，市值蒸發逾 3500 億港元。

但就在不久前，小米董事長雷軍剛以 38.58 港元均價增持護盤，而林斌的減持計畫被部分投資者解讀為「反向操作」。

回溯歷史，這並非林斌首次大額套現。2019 年 8 月，他拋售 4131 萬股，套現 3.7 億港元並承諾一年內不再減持。2020 年 9 月，他透過大宗交易減持 3.5 億股套現近 80 億港元，並承諾五年鎖倉，去年 6 月雖短暫減持 1.79 億港元，並承諾五年鎖倉。

市場擔憂情緒源自多重因素，記憶體晶片漲價擠壓手機獲利、新能源汽車賽道競爭白熱化、高位配股致機構投資人浮虧 26%。

更微妙的是，減持時間點與小米汽車交付爬坡期重疊，加上雷軍近期增持動作，使創始團隊資本動向出現明顯分化。

有分析指出，林斌作為核心創辦人之一，減持行為可能反映內部策略分歧，尤其在小米亟需凝聚市場信心的當下。

儘管林斌強調減持屬個人資產配置，且提前一年披露彰顯透明度，但投資者仍存疑慮。