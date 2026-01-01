受惠強勁美股！橋水旗艦基金2025年大漲33% 表現大勝同業

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-01 08:00

據《路透》報導，橋水基金 (Bridgewater Associates) 旗下主要宏觀基金在 2025 年繳出破紀錄的表現，其中旗艦基金 Pure Alpha 年度報酬率高達 33%，受惠於美股主要指數的強勁走勢。

橋水基金創辦人Ray Dalio(圖：Reuters/TPG)

根據一名知情人士透露，在現任執行長 Nir Bar Dea 帶領下，橋水基金創下 50 年來最高年度獲利。

2025 年全球大型多策略避險基金普遍表現亮眼，主要受惠於美股在人工智慧 (AI) 題材帶動下大幅上漲。同時，美國總統川普的貿易戰引發債市與匯市波動，也為基金經理人創造交易機會。像 Pure Alpha 這類全球宏觀基金，通常投資股票、債券、貨幣與大宗商品。

標普 500、道瓊與那斯達克指數全年皆繳出雙位數漲幅，連續第三年上漲，上一次出現此情況是在 2019 至 2021 年間。

截至 2025 年 12 月 29 日，Pure Alpha 基金全年已上漲 33%，明顯優於同期上漲 16.97% 的標普 500 指數。橋水的全天候基金 (All Weather) 上漲 20.4%，亞洲總報酬基金 (Asia Total Return) 大漲 36.9%，而中國總報酬基金 (China Total Return) 則上漲 34.2%。

橋水截至 9 月 30 日的資產管理規模約為 920 億美元。近年來，該公司積極布局新策略，包括一檔 50 億美元、以 AI 進行投資決策的基金，以及與道富環球 (State Street Global Advisors) 合作推出的 ETF。消息人士指出，該 AI 基金 AIA Macro 同期報酬率為 11.9%。

橋水轉向 AI 策略可追溯至 2018 年，當時共同投資長 Greg Jensen 延攬首席科學家 Jas Sekhon。公司於 2024 年推出「人工投資人 (Artificial Investor)」」工具。