據《路透》報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (1 日) 表示，美國政府已核發一項年度許可，允許台積電將美國製的晶片製造設備運往其位於中國南京的工廠。
台積電在向《路透》發出的聲明中指出，這項核准「確保晶圓廠營運與產品交付不受影響」。
台積電加入了南韓的三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士 (SK Hynix) 行列，也獲准將美國晶片製造設備運往中國。
此前，這些亞洲公司受惠於華府對中國晶片相關出口的全面限制所提供的豁免。不過，被稱為「經驗證最終用途 (VEU)」的特權已於 12 月 31 日到期，意味著自 2026 年起，美國設備出口至中國境內的晶片製造廠，將必須取得美國的出口許可。
台積電在聲明中表示，「美國商務部已核發台積電南京年度出口許可，允許受美國出口管制的項目供應給台積電南京廠，而無須逐一向供應商申請許可。」
聲明中也指出，「這項許可是在 2025 年 12 月 31 日現行 VEU 授權到期前核發，可確保晶圓廠營運與產品交付不中斷。」
台積電 ADR 股價在 2025 年最後一個交易日上漲 1.44%，全年漲幅超過 50%。
