2025-12-31 17:00

一個源自遊戲的術語「斬殺線」，正成為數百萬美國人的生存噩夢。當財務、信用跌破某個臨界點，一連串災難便會連環引爆，將一般人從溫飽線瞬間推入無底深淵。

一次失業就萬劫不復！美中產階級難以脫身的隱形絞索：斬殺線（圖：Shutterstock）

美國官方劃定的四口之家貧窮線僅 3 萬 2150 美元，這套 1963 年制定的標準早已被飛漲的房租、醫療和教育費用擊穿，但最新估算數據顯示，當今一個四口之家維持基本生存至少需要 13.65 萬美元年收入，這才是真正的「斬殺線」。

‌



美國銀行研究所 2025 年報告顯示，四分之一家庭陷入「月光」困境，收入僅夠支付食品、住房和基礎帳單，聯準會更早的調查也揭示，37% 的美國人連 400 美元應急現金都拿不出。一次急診、一張罰單或短暫失業，就足以將他們推過紅線。

西雅圖程式設計師傑克的悲劇成為經典註腳。這位年薪 45 萬美元的菁英，每月被 1.2 萬美元房貸、3000 美元車貸和 1500 美元保險吞噬殆盡。一場裁員切斷現金流後，他因還不出貸款失去房子，一場花費 6 萬美元的急診 (醫保僅報銷 1.2 萬) 壓垮信用。短短半年，他從 CBD 白領淪為街頭流浪漢。

「斬殺線」背後，是美國日益失控的無家可歸危機。美國全國無家可歸者聯盟 9 月報告顯示，2024 年無家可歸者總數暴增 18%。更令人心驚的是年齡結構變化：25 歲以下青年佔 27%，人數激增 29%，無家可歸兒童暴增 33%，至少 14.8 萬未成年人流落收容所、汽車旅館甚至街頭；中老年族群成為成長最快部分，55 歲以上遊民數量在 2030 年時將達到 2017 年的三倍。全美有 500 萬 65 歲以上老人生活在貧窮線下，晚景淒涼。

「斬殺線」的根源深植於美國經濟結構性失衡。中國國金證券 2025 年報告指出，美國經濟正經歷危險的「K 型分裂」；「上層建築」(資本與技術)：AI 相關投資對 GDP 成長貢獻率達 1.57 個百分點，超越私人消費成為最大引擎；「下層基礎」(實體經濟)：製造業佔第一次跌破 10%，創 30 年新低。

財富分配機制加速扭曲。在 2023-2025 年間，美國居民財富成長主要來自企業權益類資產，規模高達 20 兆美元，但這些資產高度集中於富裕階層。當成長紅利被資本獨佔，普通受薪者成為被遺忘的大多數。

宏觀失衡則透過三條路徑絞殺普通家庭；一是就業擠壓：AI 取代傳統職位，失業率攀升，中低收入者首當其衝；二是成本飆漲：資料中心耗電激增致商業電價較 2019 年上漲 30%，轉嫁給全社會；三是政策傾斜：川普時期「宏偉法案」使企業減稅，最富 10% 群體年獲益 1.2 萬美元，最窮 10% 卻年損失 1600 美元。

面對危機，政策制定者陷入兩難。2026 年美國經濟最大風險已經浮現：政府在維持資本市場繁榮（「股票」與回應民生訴求（「選票」）之間的失衡，可能引發再通膨和市場巨震。